https://ria.ru/20250707/poshliny-2027649041.html

Правительство предложило ввести новые пошлины для водителей и мигрантов

Правительство предложило ввести новые пошлины для водителей и мигрантов - РИА Новости, 07.07.2025

Правительство предложило ввести новые пошлины для водителей и мигрантов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых пошлинах для водителей и мигрантов. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:13:00+03:00

2025-07-07T13:13:00+03:00

2025-07-07T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых пошлинах для водителей и мигрантов.Какие изменения ожидают автовладельцевНовые пошлины для водителейПошлины для мигрантовПредполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250628/shtraf-2025959833.html

https://ria.ru/20250513/proekt--2016729064.html

https://ria.ru/20250320/gosduma-2006220922.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, россия, госдума рф, мигранты, правительство рф, общество