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Правительство предложило ввести новые пошлины для водителей и мигрантов - РИА Новости, 07.07.2025
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13:13 07.07.2025 (обновлено: 14:09 07.07.2025)
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Правительство предложило ввести новые пошлины для водителей и мигрантов
Правительство предложило ввести новые пошлины для водителей и мигрантов - РИА Новости, 07.07.2025
Правительство предложило ввести новые пошлины для водителей и мигрантов
Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых пошлинах для водителей и мигрантов. РИА Новости, 07.07.2025
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых пошлинах для водителей и мигрантов.Какие изменения ожидают автовладельцевНовые пошлины для водителейПошлины для мигрантовПредполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
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экономика, авто, россия, госдума рф, мигранты, правительство рф, общество
Экономика, Авто, Россия, Госдума РФ, Мигранты, Правительство РФ, Общество
Правительство предложило ввести новые пошлины для водителей и мигрантов

Правительство предложило ГД ввести новые пошлины для автовладельцев и мигрантов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых пошлинах для водителей и мигрантов.

Какие изменения ожидают автовладельцев

  • Планируется повысить пошлину за получение паспорта транспортного средства с 800 до 1200 рублей, за внесение изменений в выданный ранее ПТС — с 350 до 525.
  • Плата за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства увеличится в три раза: изготавливаемого на бумажной основе — до 1500 рублей, на пластиковой основе нового поколения — до 4500.
  • Пошлина за выдачу водительского удостоверения на пластиковой основе вырастет с двух до четырех тысяч рублей, нового поколения — с трех до шести.
  • Стоимость услуги по выдаче международного ВУ вырастет с 1600 до 3200 рублей, свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов — с 1500 до 2250, за его продление — с тысячи до полутора.
  • За выдачу госзнаков ТС "Транзит" на металле для авто и прицепов пошлина вырастет с 1600 до 2400 рублей, регистрационного знака на авто — с двух до трех тысяч, на мотоциклы и прицепы — с 1500 до 2250.
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Новые пошлины для водителей

  • Сбор за внесение данных в единую автоматизированную информационную систему ТО при оформлении диагностической карты по результатам осмотра обойдется в 500 рублей.
  • Пошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям будет стоить 15 тысяч рублей.
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Пошлины для мигрантов

  • Вводится сбор за постановку на учет по месту пребывания в размере пятисот рублей, за продление срока временного пребывания — тысяча.
  • Одновременно с 420 до 1000 рублей вырастет пошлина за регистрацию иностранца по месту жительства.
  • Появится плата за выдачу или переоформление патента иностранцу — 4200 рублей.
  • За продление срока действия разрешения на работу придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок — 2100.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
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