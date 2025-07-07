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В Кремле видели заявления Трампа о пошлинах в отношении стран БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
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12:43 07.07.2025 (обновлено: 12:49 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/poshliny-2027639138.html
В Кремле видели заявления Трампа о пошлинах в отношении стран БРИКС
В Кремле видели заявления Трампа о пошлинах в отношении стран БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
В Кремле видели заявления Трампа о пошлинах в отношении стран БРИКС
Кремль видел заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин в отношении стран БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 07.07.2025
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2025-07-07T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Кремль видел заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин в отношении стран БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Трамп написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. В другой публикации он сообщил, что США начнут информировать другие государства о введении в отношении них пошлин или заключении торговых сделок с 7 июля."Мы действительно видели такие заявления президента Трампа", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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брикс, сша, дональд трамп, россия, дмитрий песков, рио-де-жанейро (город), в мире
БРИКС, США, Дональд Трамп, Россия, Дмитрий Песков, Рио-де-Жанейро (город), В мире
В Кремле видели заявления Трампа о пошлинах в отношении стран БРИКС

Песков: в Кремле видели заявления Трампа о пошлинах в отношении стран БРИКС

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Кремль видел заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин в отношении стран БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Трамп написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. В другой публикации он сообщил, что США начнут информировать другие государства о введении в отношении них пошлин или заключении торговых сделок с 7 июля.
"Мы действительно видели такие заявления президента Трампа", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В МИД Китая отреагировали на заявление Трампа о пошлинах за поддержку БРИКС
Вчера, 10:58
 
БРИКССШАДональд ТрампРоссияДмитрий ПесковРио-де-Жанейро (город)В мире
 
 
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