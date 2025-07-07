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В Кремле видели заявления Трампа о пошлинах в отношении стран БРИКС

В Кремле видели заявления Трампа о пошлинах в отношении стран БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025

В Кремле видели заявления Трампа о пошлинах в отношении стран БРИКС

Кремль видел заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин в отношении стран БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:43:00+03:00

2025-07-07T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Кремль видел заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин в отношении стран БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Трамп написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. В другой публикации он сообщил, что США начнут информировать другие государства о введении в отношении них пошлин или заключении торговых сделок с 7 июля."Мы действительно видели такие заявления президента Трампа", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

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брикс, сша, дональд трамп, россия, дмитрий песков, рио-де-жанейро (город), в мире