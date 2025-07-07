https://ria.ru/20250707/poshehone-2027635260.html

В Ярославской области двое детей подожгли венки у Вечного огня

В Ярославской области двое детей подожгли венки у Вечного огня - РИА Новости, 07.07.2025

В Ярославской области двое детей подожгли венки у Вечного огня

Двое несовершеннолетних жителей Ярославской области шести и восьми лет подожгли венки у Вечного огня на мемориале "Боевая Слава" братьям Королевым на площади... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:29:00+03:00

2025-07-07T12:29:00+03:00

2025-07-07T12:31:00+03:00

происшествия

ярославская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ТУЛА, 7 июл – РИА Новости. Двое несовершеннолетних жителей Ярославской области шести и восьми лет подожгли венки у Вечного огня на мемориале "Боевая Слава" братьям Королевым на площади Свободы в Пошехонье, сообщила пресс-службе УМВД России по региону в своем Telegram-канале. "В отделение полиции "Пошехонское" МУ МВД России "Рыбинское" поступило сообщение о возгорании венков у Вечного огня на мемориале "Боевая Слава" братьям Королевым на площади Свободы. В ходе проведенной работы сотрудниками полиции установлены двое несовершеннолетних местных жителей 6 и 8 лет, совершивших поджог", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении законных представителей составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Также, по данным пресс-службы ведомства, с детьми и их законными представителями провели беседу о недопустимости осквернения мест увековечения памяти.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027145594.html

ярославская область

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происшествия, ярославская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)