https://ria.ru/20250707/pomosch-2027670966.html

Назван размер помощи США Украине

Назван размер помощи США Украине - РИА Новости, 07.07.2025

Назван размер помощи США Украине

Размер помощи, которую США уже предоставили Украине, достиг 123,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Кильского института... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:51:00+03:00

2025-07-07T14:51:00+03:00

2025-07-07T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Размер помощи, которую США уже предоставили Украине, достиг 123,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Кильского института мировой экономики (ФРГ).Так, согласно информации института, к апрелю 2025 года США передали Украине различной помощи суммарно на 123,3 миллиарда долларов. Из этих средств самую большую часть занимают военные поставки — 69,5 миллиарда долларов. Следом идут финансовая и гуманитарная помощь — 50,1 миллиарда и 3,7 миллиарда долларов, соответственно.При этом, как убедилось РИА Новости, изучив открытые данные, с мая по начало июля Вашингтон больше не передавал Киеву никакой помощи.Так, в феврале этого года СМИ писали, что США в марте приостанавливали поставки вооружения ВСУ, эту информацию подтвердили РИА Новости в Пентагоне. Но после переговоров Вашингтона и Киева Штаты вскоре возобновили передачу военных грузов.Но уже в начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину и-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные телеканалу NBC, отметив, что решение приняли для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.

https://ria.ru/20250707/ukraina-2027637595.html

https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html

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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша