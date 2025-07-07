Рейтинг@Mail.ru
Назван размер помощи США Украине - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/pomosch-2027670966.html
Назван размер помощи США Украине
Назван размер помощи США Украине - РИА Новости, 07.07.2025
Назван размер помощи США Украине
Размер помощи, которую США уже предоставили Украине, достиг 123,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Кильского института... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:51:00+03:00
2025-07-07T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002920799_0:115:2976:1789_1920x0_80_0_0_eb98fa8ba2686cbda97eef6f2e190b44.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Размер помощи, которую США уже предоставили Украине, достиг 123,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Кильского института мировой экономики (ФРГ).Так, согласно информации института, к апрелю 2025 года США передали Украине различной помощи суммарно на 123,3 миллиарда долларов. Из этих средств самую большую часть занимают военные поставки — 69,5 миллиарда долларов. Следом идут финансовая и гуманитарная помощь — 50,1 миллиарда и 3,7 миллиарда долларов, соответственно.При этом, как убедилось РИА Новости, изучив открытые данные, с мая по начало июля Вашингтон больше не передавал Киеву никакой помощи.Так, в феврале этого года СМИ писали, что США в марте приостанавливали поставки вооружения ВСУ, эту информацию подтвердили РИА Новости в Пентагоне. Но после переговоров Вашингтона и Киева Штаты вскоре возобновили передачу военных грузов.Но уже в начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину и-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные телеканалу NBC, отметив, что решение приняли для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027637595.html
https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002920799_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4273eb9f1e7e16dfd9310899cb47d616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Назван размер помощи США Украине

Кильский институт: объем помощи США Украине составил 123,3 миллиарда долларов

© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Размер помощи, которую США уже предоставили Украине, достиг 123,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Кильского института мировой экономики (ФРГ).
Так, согласно информации института, к апрелю 2025 года США передали Украине различной помощи суммарно на 123,3 миллиарда долларов. Из этих средств самую большую часть занимают военные поставки — 69,5 миллиарда долларов. Следом идут финансовая и гуманитарная помощь — 50,1 миллиарда и 3,7 миллиарда долларов, соответственно.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
СМИ раскрыли, на что могут пойти США в отношении Украины
Вчера, 12:39
При этом, как убедилось РИА Новости, изучив открытые данные, с мая по начало июля Вашингтон больше не передавал Киеву никакой помощи.
Так, в феврале этого года СМИ писали, что США в марте приостанавливали поставки вооружения ВСУ, эту информацию подтвердили РИА Новости в Пентагоне. Но после переговоров Вашингтона и Киева Штаты вскоре возобновили передачу военных грузов.
Но уже в начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину и-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные телеканалу NBC, отметив, что решение приняли для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Украину окончательно списали со счетов. Европе приготовиться
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала