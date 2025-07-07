Назван размер помощи США Украине
Кильский институт: объем помощи США Украине составил 123,3 миллиарда долларов
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Размер помощи, которую США уже предоставили Украине, достиг 123,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Кильского института мировой экономики (ФРГ).
Так, согласно информации института, к апрелю 2025 года США передали Украине различной помощи суммарно на 123,3 миллиарда долларов. Из этих средств самую большую часть занимают военные поставки — 69,5 миллиарда долларов. Следом идут финансовая и гуманитарная помощь — 50,1 миллиарда и 3,7 миллиарда долларов, соответственно.
При этом, как убедилось РИА Новости, изучив открытые данные, с мая по начало июля Вашингтон больше не передавал Киеву никакой помощи.
Так, в феврале этого года СМИ писали, что США в марте приостанавливали поставки вооружения ВСУ, эту информацию подтвердили РИА Новости в Пентагоне. Но после переговоров Вашингтона и Киева Штаты вскоре возобновили передачу военных грузов.
Но уже в начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину и-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные телеканалу NBC, отметив, что решение приняли для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.