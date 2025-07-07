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Польша введет временный погранконтроль с Германией и Литвой - РИА Новости, 07.07.2025
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00:43 07.07.2025 (обновлено: 12:09 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/polsha-2027559038.html
Польша введет временный погранконтроль с Германией и Литвой
Польша введет временный погранконтроль с Германией и Литвой - РИА Новости, 07.07.2025
Польша введет временный погранконтроль с Германией и Литвой
Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T00:43:00+03:00
2025-07-07T12:09:00+03:00
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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой. В Польше постоянно появляются сообщения, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию. При этом с немецкой стороны пограничный контроль проводится с прошлого года, что вызывает негативную реакцию Варшавы. В связи с этим правительство Польши решило с 7 июля на 30 дней возобновить пограничный контроль с Германией и Литвой. При этом власти страны сразу заявили, что этот срок может быть и, скорее всего, будет продлен. Президент республики Анджей Дуда в одном из своих последних выступлений заявлял, что Варшава "не будет решать проблему нелегальных мигрантов за ФРГ". Начальник генерального штаба Войска польского генерал Веслав Кукула сообщил, что с понедельника для пограничного контроля с Германией и Литвой будут направлены 5 тысяч солдат: 4 тысячи на границу с Германией, 1 тысяча на участок границы с Литвой.
https://ria.ru/20250528/polsha-2019542820.html
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в мире, германия, литва, польша, анджей дуда
В мире, Германия, Литва, Польша, Анджей Дуда
Польша введет временный погранконтроль с Германией и Литвой

Польша вводит временный погранконтроль с Германией и Литвой из-за нелегалов

© Getty Images / NurPhotoПольско-литовская граница
Польско-литовская граница - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Getty Images / NurPhoto
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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой.
В Польше постоянно появляются сообщения, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию. При этом с немецкой стороны пограничный контроль проводится с прошлого года, что вызывает негативную реакцию Варшавы.
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В связи с этим правительство Польши решило с 7 июля на 30 дней возобновить пограничный контроль с Германией и Литвой. При этом власти страны сразу заявили, что этот срок может быть и, скорее всего, будет продлен.
Президент республики Анджей Дуда в одном из своих последних выступлений заявлял, что Варшава "не будет решать проблему нелегальных мигрантов за ФРГ".
Начальник генерального штаба Войска польского генерал Веслав Кукула сообщил, что с понедельника для пограничного контроля с Германией и Литвой будут направлены 5 тысяч солдат: 4 тысячи на границу с Германией, 1 тысяча на участок границы с Литвой.
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