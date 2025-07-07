https://ria.ru/20250707/polsha-2027559038.html
Польша введет временный погранконтроль с Германией и Литвой
Польша введет временный погранконтроль с Германией и Литвой - РИА Новости, 07.07.2025
Польша введет временный погранконтроль с Германией и Литвой
Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T00:43:00+03:00
2025-07-07T00:43:00+03:00
2025-07-07T12:09:00+03:00
в мире
германия
литва
польша
анджей дуда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027629209_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_e7b2c3bf0463b9d405b5aa3e270ae02c.jpg
ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой. В Польше постоянно появляются сообщения, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию. При этом с немецкой стороны пограничный контроль проводится с прошлого года, что вызывает негативную реакцию Варшавы. В связи с этим правительство Польши решило с 7 июля на 30 дней возобновить пограничный контроль с Германией и Литвой. При этом власти страны сразу заявили, что этот срок может быть и, скорее всего, будет продлен. Президент республики Анджей Дуда в одном из своих последних выступлений заявлял, что Варшава "не будет решать проблему нелегальных мигрантов за ФРГ". Начальник генерального штаба Войска польского генерал Веслав Кукула сообщил, что с понедельника для пограничного контроля с Германией и Литвой будут направлены 5 тысяч солдат: 4 тысячи на границу с Германией, 1 тысяча на участок границы с Литвой.
https://ria.ru/20250528/polsha-2019542820.html
https://ria.ru/20240913/polsha-1972457319.html
германия
литва
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027629209_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8df4664e9c13d2f27f7a44e3aa155bcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, литва, польша, анджей дуда
В мире, Германия, Литва, Польша, Анджей Дуда
Польша введет временный погранконтроль с Германией и Литвой
Польша вводит временный погранконтроль с Германией и Литвой из-за нелегалов