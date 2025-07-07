https://ria.ru/20250707/pokhischenie-2027570364.html

Трое жителей Приморья похитили человека ради десяти тысяч рублей

Трое жителей Приморья похитили человека ради десяти тысяч рублей - РИА Новости, 07.07.2025

Трое жителей Приморья похитили человека ради десяти тысяч рублей

Троих жителей Приморья будут судить за похищение человека и вымогательство денежных средств в размере десяти тысяч рублей, сообщает региональное управление... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T04:16:00+03:00

2025-07-07T04:16:00+03:00

2025-07-07T10:48:00+03:00

происшествия

россия

хасанский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Троих жителей Приморья будут судить за похищение человека и вымогательство денежных средств в размере десяти тысяч рублей, сообщает региональное управление Следственного комитета."СКР Приморья завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Хасанского района, обвиняемых в вымогательстве. <…> Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу", — рассказали в ведомстве.По предварительным данным следствия, 2 июня 2025 года в приморской Славянке один из фигурантов применил в отношении гражданина насилие и поместил его в автомобиль, где незаконно удерживал продолжительное время. После случившегося к первому фигуранту присоединились еще двое, и в течение нескольких дней они вымогали у потерпевшего 40 тысяч рублей. В итоге он передал им десять тысяч, которые фигуранты потратили по своему усмотрению.Расследование уголовного дела завершилось.

https://ria.ru/20250704/zhitel-2027142821.html

https://ria.ru/20250702/ekaterinburg-2026796597.html

россия

хасанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, хасанский район, следственный комитет россии (ск рф)