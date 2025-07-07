Рейтинг@Mail.ru
Трое жителей Приморья похитили человека ради десяти тысяч рублей - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 07.07.2025 (обновлено: 10:48 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/pokhischenie-2027570364.html
Трое жителей Приморья похитили человека ради десяти тысяч рублей
Трое жителей Приморья похитили человека ради десяти тысяч рублей - РИА Новости, 07.07.2025
Трое жителей Приморья похитили человека ради десяти тысяч рублей
Троих жителей Приморья будут судить за похищение человека и вымогательство денежных средств в размере десяти тысяч рублей, сообщает региональное управление... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T04:16:00+03:00
2025-07-07T10:48:00+03:00
происшествия
россия
хасанский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Троих жителей Приморья будут судить за похищение человека и вымогательство денежных средств в размере десяти тысяч рублей, сообщает региональное управление Следственного комитета."СКР Приморья завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Хасанского района, обвиняемых в вымогательстве. &lt;…&gt; Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу", — рассказали в ведомстве.По предварительным данным следствия, 2 июня 2025 года в приморской Славянке один из фигурантов применил в отношении гражданина насилие и поместил его в автомобиль, где незаконно удерживал продолжительное время. После случившегося к первому фигуранту присоединились еще двое, и в течение нескольких дней они вымогали у потерпевшего 40 тысяч рублей. В итоге он передал им десять тысяч, которые фигуранты потратили по своему усмотрению.Расследование уголовного дела завершилось.
https://ria.ru/20250704/zhitel-2027142821.html
https://ria.ru/20250702/ekaterinburg-2026796597.html
россия
хасанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хасанский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Хасанский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Трое жителей Приморья похитили человека ради десяти тысяч рублей

Трем жителям Приморья грозит срок за похищение человека ради десяти тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Троих жителей Приморья будут судить за похищение человека и вымогательство денежных средств в размере десяти тысяч рублей, сообщает региональное управление Следственного комитета.
"СКР Приморья завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Хасанского района, обвиняемых в вымогательстве. <…> Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу", — рассказали в ведомстве.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Брянской области мужчина получил срок за заказное похищение женщины
4 июля, 12:00
По предварительным данным следствия, 2 июня 2025 года в приморской Славянке один из фигурантов применил в отношении гражданина насилие и поместил его в автомобиль, где незаконно удерживал продолжительное время. После случившегося к первому фигуранту присоединились еще двое, и в течение нескольких дней они вымогали у потерпевшего 40 тысяч рублей. В итоге он передал им десять тысяч, которые фигуранты потратили по своему усмотрению.
Расследование уголовного дела завершилось.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Екатеринбурге арестовали лидера ОПГ, похищавшего девушек на автомойке
2 июля, 18:10
 
ПроисшествияРоссияХасанский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала