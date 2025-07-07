https://ria.ru/20250707/pokhischenie-2027570364.html
Трое жителей Приморья похитили человека ради десяти тысяч рублей
Трое жителей Приморья похитили человека ради десяти тысяч рублей - РИА Новости, 07.07.2025
Трое жителей Приморья похитили человека ради десяти тысяч рублей
Троих жителей Приморья будут судить за похищение человека и вымогательство денежных средств в размере десяти тысяч рублей, сообщает региональное управление... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T04:16:00+03:00
2025-07-07T04:16:00+03:00
2025-07-07T10:48:00+03:00
происшествия
россия
хасанский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Троих жителей Приморья будут судить за похищение человека и вымогательство денежных средств в размере десяти тысяч рублей, сообщает региональное управление Следственного комитета."СКР Приморья завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Хасанского района, обвиняемых в вымогательстве. <…> Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу", — рассказали в ведомстве.По предварительным данным следствия, 2 июня 2025 года в приморской Славянке один из фигурантов применил в отношении гражданина насилие и поместил его в автомобиль, где незаконно удерживал продолжительное время. После случившегося к первому фигуранту присоединились еще двое, и в течение нескольких дней они вымогали у потерпевшего 40 тысяч рублей. В итоге он передал им десять тысяч, которые фигуранты потратили по своему усмотрению.Расследование уголовного дела завершилось.
https://ria.ru/20250704/zhitel-2027142821.html
https://ria.ru/20250702/ekaterinburg-2026796597.html
россия
хасанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, хасанский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Хасанский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Трое жителей Приморья похитили человека ради десяти тысяч рублей
Трем жителям Приморья грозит срок за похищение человека ради десяти тысяч рублей