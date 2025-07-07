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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 07.07.2025
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08:28 07.07.2025 (обновлено: 08:29 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/pogoda-2027583305.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 07.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Погода без осадков и температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:28:00+03:00
2025-07-07T08:29:00+03:00
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Погода без осадков и температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться тёплым сектором циклона с центром над Скандинавией. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем в столице - плюс 26 - плюс 28 градусов, в Подмосковье - плюс 24 - плюс 29 градусов тепла. Такие показатели температуры уже на несколько градусов выше климатической нормы", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный 4-9 метров секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров немного ниже нормы, они составят 744 миллиметров ртутного столба.
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михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество
Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Температура до плюс 28 градусов ожидается в Москве в понедельник

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя
Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Погода без осадков и температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться тёплым сектором циклона с центром над Скандинавией. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем в столице - плюс 26 - плюс 28 градусов, в Подмосковье - плюс 24 - плюс 29 градусов тепла. Такие показатели температуры уже на несколько градусов выше климатической нормы", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный 4-9 метров секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров немного ниже нормы, они составят 744 миллиметров ртутного столба.
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Михаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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