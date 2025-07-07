https://ria.ru/20250707/pogoda-2027577828.html

Причиной аномальной жары в Приморье стало явление Ла-Нинья

Причиной аномальной жары в Приморье стало явление Ла-Нинья - РИА Новости, 07.07.2025

Причиной аномальной жары в Приморье стало явление Ла-Нинья

Причиной аномальной жары в Приморье стало развитие природного явления Ла-Нинья, при котором снижается температура поверхностных вод в центральной и восточной... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T07:01:00+03:00

2025-07-07T07:01:00+03:00

2025-07-07T07:01:00+03:00

тихий океан

китай

желтое море

примгидромет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Причиной аномальной жары в Приморье стало развитие природного явления Ла-Нинья, при котором снижается температура поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана, сообщает Примгидромет. "Мы наблюдаем аномально жаркую погоду. Причина - в развитии явления Ла-Нинья, которое с ранней весны стало активно проявляться в Тихом океане. Над обширной акваторией океана во всей толще атмосферы - не только у поверхности, но и в верхних слоях - сложились благоприятные термические и динамические условия для формирования мощного тихоокеанского антициклона", - отметил главный синоптик Приморья Борис Кубай. По его словам, антициклон, закрепившись над океаном, начал направлять свои гребни на юго-восток Китая и далее в сторону Японского и Жёлтого морей, а также на северо-восток Китая и Приморский край. С весны он притягивал теплый тропический воздух, что привело к повышению температуры на 5-10 градусов по Цельсию. Облачность и осадки при этом размываются антициклоном, особенно над югом Приморья.

https://ria.ru/20250706/pogoda-2027465514.html

тихий океан

китай

желтое море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тихий океан, китай, желтое море, примгидромет