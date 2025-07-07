https://ria.ru/20250707/poezda-2027642355.html

ФПК добавила вагоны в поезда, курсирующие между Петербургом и Москвой

ФПК добавила вагоны в поезда, курсирующие между Петербургом и Москвой - РИА Новости, 07.07.2025

ФПК добавила вагоны в поезда, курсирующие между Петербургом и Москвой

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) из-за возросшего спроса на билеты на фоне ситуации с задержками авиарейсов включила дополнительные вагоны РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:53:00+03:00

2025-07-07T12:53:00+03:00

2025-07-07T13:01:00+03:00

санкт-петербург

москва

федеральная пассажирская компания

ржд

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830699879_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_040c006e944ec92ab53c3c7380fa46d4.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) из-за возросшего спроса на билеты на фоне ситуации с задержками авиарейсов включила дополнительные вагоны в составы поездов по направлению Санкт-Петербург - Москва 7-8 июля, сообщила компания. "В связи с возросшим спросом на поездки между Санкт-Петербургом и Москвой включаем дополнительные вагоны в составы поездов: №55, №3, №25, №27, №195 сообщением Санкт-Петербург – Москва отправлением 7 июля... № 1, № 3, №163 и №37 сообщением Санкт-Петербург – Москва отправлением 8 июля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250706/bilety-2027481380.html

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, москва, федеральная пассажирская компания, ржд, общество