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ФПК добавила вагоны в поезда, курсирующие между Петербургом и Москвой - РИА Новости, 07.07.2025
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12:53 07.07.2025 (обновлено: 13:01 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/poezda-2027642355.html
ФПК добавила вагоны в поезда, курсирующие между Петербургом и Москвой
ФПК добавила вагоны в поезда, курсирующие между Петербургом и Москвой - РИА Новости, 07.07.2025
ФПК добавила вагоны в поезда, курсирующие между Петербургом и Москвой
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) из-за возросшего спроса на билеты на фоне ситуации с задержками авиарейсов включила дополнительные вагоны РИА Новости, 07.07.2025
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2025-07-07T13:01:00+03:00
санкт-петербург
москва
федеральная пассажирская компания
ржд
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) из-за возросшего спроса на билеты на фоне ситуации с задержками авиарейсов включила дополнительные вагоны в составы поездов по направлению Санкт-Петербург - Москва 7-8 июля, сообщила компания. "В связи с возросшим спросом на поездки между Санкт-Петербургом и Москвой включаем дополнительные вагоны в составы поездов: №55, №3, №25, №27, №195 сообщением Санкт-Петербург – Москва отправлением 7 июля... № 1, № 3, №163 и №37 сообщением Санкт-Петербург – Москва отправлением 8 июля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250706/bilety-2027481380.html
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санкт-петербург, москва, федеральная пассажирская компания, ржд, общество
Санкт-Петербург, Москва, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Общество
ФПК добавила вагоны в поезда, курсирующие между Петербургом и Москвой

ФПК добавила вагоны в курсирующие между Петербургом и Москвой поезда 7-8 июля

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛенинградский вокзал в Москве
Ленинградский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Ленинградский вокзал в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) из-за возросшего спроса на билеты на фоне ситуации с задержками авиарейсов включила дополнительные вагоны в составы поездов по направлению Санкт-Петербург - Москва 7-8 июля, сообщила компания.
"В связи с возросшим спросом на поездки между Санкт-Петербургом и Москвой включаем дополнительные вагоны в составы поездов: №55, №3, №25, №27, №195 сообщением Санкт-Петербург – Москва отправлением 7 июля... № 1, № 3, №163 и №37 сообщением Санкт-Петербург – Москва отправлением 8 июля", - говорится в сообщении.
Проводница проверяет документы у пассажиров на вокзале - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью раскупили
6 июля, 13:34
 
Санкт-ПетербургМоскваФедеральная пассажирская компанияРЖДОбщество
 
 
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