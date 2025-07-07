https://ria.ru/20250707/poezda-2027596602.html

На юге Воронежской области задержали 15 поездов из-за падения обломков БПЛА

На юге Воронежской области задержали 15 поездов из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025

На юге Воронежской области задержали 15 поездов из-за падения обломков БПЛА

Пятнадцать пассажирских поездов задержались на юге Воронежской области из-за повреждения обломками контактной сети на перегоне Журавка - Митрофановка, сообщила... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:55:00+03:00

2025-07-07T09:55:00+03:00

2025-07-07T09:55:00+03:00

воронежская область

александр гусев (губернатор)

юго-восточная железная дорога

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Пятнадцать пассажирских поездов задержались на юге Воронежской области из-за повреждения обломками контактной сети на перегоне Журавка - Митрофановка, сообщила Юго-Восточная железная дорога. Губернатор Александр Гусев заявлял, что обломки украинского БПЛА упали на железнодорожные пути на юге области, после чего были задержаны поезда. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в субботу в 22.58 мск и продлилась более суток. "В связи с выявленным повреждением контактной сети на перегоне Журавка - Митрофановка в Воронежской области движение поездов по одному пути было временно приостановлено… В пути следования было задержано 15 пассажирских поездов от 7 до 57 минут", - говорится в публикации Telegram-канала ЮВЖД. Уточняется, что пропуск поездов осуществлялся по одному пути в реверсивном режиме в оба направления. "В 4.46, после устранения повреждения, движение было восстановлено в полном объеме. В настоящее время поезда следуют в соответствии с графиком", - добавили в ЮВЖД.

https://ria.ru/20250707/vagon--2027595918.html

воронежская область

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Ольга Фомченкова

воронежская область, александр гусев (губернатор), юго-восточная железная дорога, происшествия