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РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Петербургом
РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 07.07.2025
РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Петербургом
РЖД продолжают фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург - Москва и обратно, назначили дополнительные поезда, сообщила компания. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:15:00+03:00
2025-07-07T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. РЖД продолжают фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург - Москва и обратно, назначили дополнительные поезда, сообщила компания."Назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Продолжаем фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург – Москва и обратно", - говорится в сообщении.Назначены поезда №249 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 1.29 и 9 июля в 0.36, №846 "Ласточка" Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 8 и 9 июля в 8.10 (без остановок), №845 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 15.59, №250 Москва – Санкт-Петербург отправлением 11 июля в 8.10, сообщает РЖД.Продажа билетов будет открыта в ближайшее время. При наличии технических возможностей РЖД будут увеличивать длину регулярных поездов и назначать дополнительные, добавила компания.
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ржд, санкт-петербург, москва, общество
РЖД, Санкт-Петербург, Москва, Общество
РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Петербургом
РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Петербургом из-за спроса