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РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 07.07.2025
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17:15 07.07.2025 (обновлено: 17:22 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/poezd-2027718423.html
РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Петербургом
РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 07.07.2025
РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Петербургом
РЖД продолжают фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург - Москва и обратно, назначили дополнительные поезда, сообщила компания. РИА Новости, 07.07.2025
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санкт-петербург
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. РЖД продолжают фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург - Москва и обратно, назначили дополнительные поезда, сообщила компания."Назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Продолжаем фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург – Москва и обратно", - говорится в сообщении.Назначены поезда №249 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 1.29 и 9 июля в 0.36, №846 "Ласточка" Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 8 и 9 июля в 8.10 (без остановок), №845 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 15.59, №250 Москва – Санкт-Петербург отправлением 11 июля в 8.10, сообщает РЖД.Продажа билетов будет открыта в ближайшее время. При наличии технических возможностей РЖД будут увеличивать длину регулярных поездов и назначать дополнительные, добавила компания.
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ржд, санкт-петербург, москва, общество
РЖД, Санкт-Петербург, Москва, Общество
РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Петербургом

РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Петербургом из-за спроса

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. РЖД продолжают фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург - Москва и обратно, назначили дополнительные поезда, сообщила компания.
"Назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Продолжаем фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург – Москва и обратно", - говорится в сообщении.
Назначены поезда №249 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 1.29 и 9 июля в 0.36, №846 "Ласточка" Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 8 и 9 июля в 8.10 (без остановок), №845 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 15.59, №250 Москва – Санкт-Петербург отправлением 11 июля в 8.10, сообщает РЖД.
Продажа билетов будет открыта в ближайшее время. При наличии технических возможностей РЖД будут увеличивать длину регулярных поездов и назначать дополнительные, добавила компания.
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