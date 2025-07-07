https://ria.ru/20250707/peterburg-2027724654.html

В Петербурге оштрафовали женщину, справившую нужду у Казанского собора

В Петербурге оштрафовали женщину, справившую нужду у Казанского собора - РИА Новости, 07.07.2025

В Петербурге оштрафовали женщину, справившую нужду у Казанского собора

Мировой судья судебного участка №45 Санкт-Петербурга назначил судебный штраф в размере 30 тысяч рублей местной жительнице Алине Борщук, которая справила нужду у РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:29:00+03:00

2025-07-07T17:29:00+03:00

2025-07-07T17:49:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Мировой судья судебного участка №45 Санкт-Петербурга назначил судебный штраф в размере 30 тысяч рублей местной жительнице Алине Борщук, которая справила нужду у Казанского собора в историческом центре города и разместила в мессенджере видео об этом, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Как отмечается, 8 января Борщук у Казанского собора "справляла естественную нужду", снимая этот процесс на мобильный телефон, чтобы впоследствии выложить видео в Telegram. Она обвиняется по статье об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ). Судебная пресс-служба уточняет, что в суде адвокат Борщук ходатайствовал о прекращении уголовного дела на основании того, что в феврале девушка добровольно трудилась в храме, а также направила письмо на имя патриарха Всея Руси "с извинениями, раскаянием, просьбой простить ее и желанием искупить вину послушанием в храме". "Суд освободил Борщук от уголовной ответственности, назначив судебный штраф в 30 тысяч рублей", – заключает пресс-служба судов Петербурга.

https://rsport.ria.ru/20240819/futbolist-1966977118.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия