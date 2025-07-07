В Петербурге оштрафовали женщину, справившую нужду у Казанского собора
Справившую нужду у Казанского собора женщину оштрафовали на 30 тыс руб
Казанский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Мировой судья судебного участка №45 Санкт-Петербурга назначил судебный штраф в размере 30 тысяч рублей местной жительнице Алине Борщук, которая справила нужду у Казанского собора в историческом центре города и разместила в мессенджере видео об этом, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как отмечается, 8 января Борщук у Казанского собора "справляла естественную нужду", снимая этот процесс на мобильный телефон, чтобы впоследствии выложить видео в Telegram. Она обвиняется по статье об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ).
Судебная пресс-служба уточняет, что в суде адвокат Борщук ходатайствовал о прекращении уголовного дела на основании того, что в феврале девушка добровольно трудилась в храме, а также направила письмо на имя патриарха Всея Руси "с извинениями, раскаянием, просьбой простить ее и желанием искупить вину послушанием в храме".
"Суд освободил Борщук от уголовной ответственности, назначив судебный штраф в 30 тысяч рублей", – заключает пресс-служба судов Петербурга.
В Перу футболист помочился на угловом и получил красную карточку
19 августа 2024, 08:36