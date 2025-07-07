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В Петербурге оштрафовали женщину, справившую нужду у Казанского собора - РИА Новости, 07.07.2025
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17:29 07.07.2025 (обновлено: 17:49 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/peterburg-2027724654.html
В Петербурге оштрафовали женщину, справившую нужду у Казанского собора
В Петербурге оштрафовали женщину, справившую нужду у Казанского собора - РИА Новости, 07.07.2025
В Петербурге оштрафовали женщину, справившую нужду у Казанского собора
Мировой судья судебного участка №45 Санкт-Петербурга назначил судебный штраф в размере 30 тысяч рублей местной жительнице Алине Борщук, которая справила нужду у РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:29:00+03:00
2025-07-07T17:49:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Мировой судья судебного участка №45 Санкт-Петербурга назначил судебный штраф в размере 30 тысяч рублей местной жительнице Алине Борщук, которая справила нужду у Казанского собора в историческом центре города и разместила в мессенджере видео об этом, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Как отмечается, 8 января Борщук у Казанского собора "справляла естественную нужду", снимая этот процесс на мобильный телефон, чтобы впоследствии выложить видео в Telegram. Она обвиняется по статье об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ). Судебная пресс-служба уточняет, что в суде адвокат Борщук ходатайствовал о прекращении уголовного дела на основании того, что в феврале девушка добровольно трудилась в храме, а также направила письмо на имя патриарха Всея Руси "с извинениями, раскаянием, просьбой простить ее и желанием искупить вину послушанием в храме". "Суд освободил Борщук от уголовной ответственности, назначив судебный штраф в 30 тысяч рублей", – заключает пресс-служба судов Петербурга.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге оштрафовали женщину, справившую нужду у Казанского собора

Справившую нужду у Казанского собора женщину оштрафовали на 30 тыс руб

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКазанский собор в Санкт-Петербурге
Казанский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Казанский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Мировой судья судебного участка №45 Санкт-Петербурга назначил судебный штраф в размере 30 тысяч рублей местной жительнице Алине Борщук, которая справила нужду у Казанского собора в историческом центре города и разместила в мессенджере видео об этом, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как отмечается, 8 января Борщук у Казанского собора "справляла естественную нужду", снимая этот процесс на мобильный телефон, чтобы впоследствии выложить видео в Telegram. Она обвиняется по статье об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ).
Судебная пресс-служба уточняет, что в суде адвокат Борщук ходатайствовал о прекращении уголовного дела на основании того, что в феврале девушка добровольно трудилась в храме, а также направила письмо на имя патриарха Всея Руси "с извинениями, раскаянием, просьбой простить ее и желанием искупить вину послушанием в храме".
"Суд освободил Борщук от уголовной ответственности, назначив судебный штраф в 30 тысяч рублей", – заключает пресс-служба судов Петербурга.
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