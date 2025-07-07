https://ria.ru/20250707/peterburg-2027622409.html
В Петербурге нелегал из Африки устроил дрифт
В Петербурге нелегал из Африки устроил дрифт - РИА Новости, 07.07.2025
В Петербурге нелегал из Африки устроил дрифт
Нелегал из Африки устроил дрифт в Санкт-Петербурге, на него составлен протокол, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:34:00+03:00
2025-07-07T11:34:00+03:00
2025-07-07T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нелегал из Африки устроил дрифт в Санкт-Петербурге, на него составлен протокол, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "Водитель легкового автомобиля около четырех утра устроил "дрифт" на Старо-Петергофском проспекте. Видеозапись появилась в сети интернет. Вскоре сотрудники Госавтоинспекции установили и задержали правонарушителя", - говорится в сообщении. Сообщается, что им оказался 23-летний студент - гражданин одного из африканских государств, а машина была взята в аренду. За нарушение режима пребывания на территории России на мигранта составлен административный материал. На видео машина с открытой водительской дверью дрифтует по мокрой дороге, потом молодого человека сотрудник ГАИ проверяет алкотестером – тот оказался трезв.
https://ria.ru/20250707/taksist-2027608616.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ
В Петербурге нелегал из Африки устроил дрифт
Нелегал из Африки устроил дрифт на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге