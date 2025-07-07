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В Петербурге нелегал из Африки устроил дрифт - РИА Новости, 07.07.2025
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11:34 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/peterburg-2027622409.html
В Петербурге нелегал из Африки устроил дрифт
В Петербурге нелегал из Африки устроил дрифт - РИА Новости, 07.07.2025
В Петербурге нелегал из Африки устроил дрифт
Нелегал из Африки устроил дрифт в Санкт-Петербурге, на него составлен протокол, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:34:00+03:00
2025-07-07T11:34:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нелегал из Африки устроил дрифт в Санкт-Петербурге, на него составлен протокол, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "Водитель легкового автомобиля около четырех утра устроил "дрифт" на Старо-Петергофском проспекте. Видеозапись появилась в сети интернет. Вскоре сотрудники Госавтоинспекции установили и задержали правонарушителя", - говорится в сообщении. Сообщается, что им оказался 23-летний студент - гражданин одного из африканских государств, а машина была взята в аренду. За нарушение режима пребывания на территории России на мигранта составлен административный материал. На видео машина с открытой водительской дверью дрифтует по мокрой дороге, потом молодого человека сотрудник ГАИ проверяет алкотестером – тот оказался трезв.
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происшествия, россия, санкт-петербург, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ
В Петербурге нелегал из Африки устроил дрифт

Нелегал из Африки устроил дрифт на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге

© Госавтоинспекция России/TelegramНелегал из Африки устроил дрифт в Санкт-Петербурге
Нелегал из Африки устроил дрифт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Госавтоинспекция России/Telegram
Нелегал из Африки устроил дрифт в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нелегал из Африки устроил дрифт в Санкт-Петербурге, на него составлен протокол, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.
"Водитель легкового автомобиля около четырех утра устроил "дрифт" на Старо-Петергофском проспекте. Видеозапись появилась в сети интернет. Вскоре сотрудники Госавтоинспекции установили и задержали правонарушителя", - говорится в сообщении.
Сообщается, что им оказался 23-летний студент - гражданин одного из африканских государств, а машина была взята в аренду. За нарушение режима пребывания на территории России на мигранта составлен административный материал.
На видео машина с открытой водительской дверью дрифтует по мокрой дороге, потом молодого человека сотрудник ГАИ проверяет алкотестером – тот оказался трезв.
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