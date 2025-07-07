https://ria.ru/20250707/peskov-2027638965.html

Песков: Путин проведет встречи непубличного характера в понедельник

Песков: Путин проведет встречи непубличного характера в понедельник - РИА Новости, 07.07.2025

Песков: Путин проведет встречи непубличного характера в понедельник

У президента России Владимира Путина в понедельник запланированы встречи непубличного характера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:42:00+03:00

2025-07-07T12:42:00+03:00

2025-07-07T12:43:00+03:00

дмитрий песков

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. У президента России Владимира Путина в понедельник запланированы встречи непубличного характера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "У президента будут различные встречи, но уже не публичного характера. Встречи в течение дня", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250707/poshliny-2027639138.html

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дмитрий песков, владимир путин, россия, общество