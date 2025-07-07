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Песков: Путин проведет встречи непубличного характера в понедельник
Песков: Путин проведет встречи непубличного характера в понедельник - РИА Новости, 07.07.2025
Песков: Путин проведет встречи непубличного характера в понедельник
У президента России Владимира Путина в понедельник запланированы встречи непубличного характера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:42:00+03:00
2025-07-07T12:42:00+03:00
2025-07-07T12:43:00+03:00
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. У президента России Владимира Путина в понедельник запланированы встречи непубличного характера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "У президента будут различные встречи, но уже не публичного характера. Встречи в течение дня", - сказал Песков.
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дмитрий песков, владимир путин, россия, общество
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Общество
Песков: Путин проведет встречи непубличного характера в понедельник
Песков: у Путина в понедельник запланированы встречи непубличного характера