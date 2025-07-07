https://ria.ru/20250707/patriarkh-2027626845.html

Патриарх Кирилл предупредил о лжеучителях среди православных и мусульман

Патриарх Кирилл предупредил о лжеучителях среди православных и мусульман - РИА Новости, 07.07.2025

Патриарх Кирилл предупредил о лжеучителях среди православных и мусульман

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил о лжеучителях среди православных и мусульман в России, которые, выступая якобы за чистоту веры, противятся... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:56:00+03:00

2025-07-07T11:56:00+03:00

2025-07-07T11:56:00+03:00

религия

религия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил о лжеучителях среди православных и мусульман в России, которые, выступая якобы за чистоту веры, противятся развитию добрых отношений между представителями двух религий. "Мы участвовали в утверждении многонациональной (российской - ред.) общности, ведь если кто-то из наших религиозных лидеров выступил бы против, то процесс консолидации затормозился бы. Есть силы по обе стороны, которые противятся развитию этих отношений. Но, вопреки разного рода лжеучителям, которые призывают якобы к чистоте ислама или к чистоте православия, мы должны помнить: наши добрые межрелигиозные отношения — это, в какой-то степени, достижения наших богословов и священнослужителей, однако основываются они прежде всего на фактах истории нашего многонационального Отечества. Это всё вырастает из общности, которая сформировалась реально, в жизни людей, а не в университетах, богословских академиях или интеллектуальных кругах. Это все от глубины нашей народной жизни, и мы должны благодарить Бога за богатство, которым мы все обладаем", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят в сообщении на сайте РПЦ. Он добавил, что вера в единого Бога (к монотеистическим религиям относят христианство, ислам, иудаизм) "всегда составляла духовную опору в жизни нашей многонациональной страны", а "истины, которые мы исповедуем, — братство, сотрудничество, взаимная помощь, взаимное уважение", — не идеологические декларации, а выражение мировоззрения людей, проистекающее от чистого сердца. "Глубоко убежден в том, что не только диалог, но даже бытовое взаимодействие, сотрудничество православных и мусульман в нашей стране, которое не омрачается, по милости Божией, никакими конфликтами, — это одна из важнейших скреп, которая соединяет, в первую очередь, верующих людей, но также служит солидарности всего нашего многонационального народа", - подчеркнул патриарх Кирилл. Он напомнил, что православные и мусульмане сегодня вместе борются за общую Родину, и можно перечислить еще множество примеров того, что разные по вере, но единые по целеполаганию люди работают вместе для процветания единой большой страны. "Важно, чтобы и дальше продолжалось такое взаимодействие, прежде всего православных и мусульман. Эти две монотеистические религии — самые значительные и по количеству верующих, и по влиянию на религиозный ландшафт нашей страны, и мы всегда должны быть вместе, чтобы многонациональная наша страна и наш народ пребывали в мире и единомыслии, чтобы развивались все стороны, материальные и духовные, жизни наших людей", - заключил глава Русской православной церкви.

https://ria.ru/20250628/katolikos-2026003807.html

https://ria.ru/20250705/mir-2027337537.html

https://ria.ru/20250706/tserkov-2027548528.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия