https://ria.ru/20250707/paleontologiya-2027791902.html

В США нашли древнейшие останки птерозавра

В США нашли древнейшие останки птерозавра - РИА Новости, 07.07.2025

В США нашли древнейшие останки птерозавра

Палеонтологи обнаружили в штате Аризона древнейшие останки птерозавра, когда-либо найденные в Северной Америке, говорится в релизе Смитсоновского института. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T23:38:00+03:00

2025-07-07T23:38:00+03:00

2025-07-07T23:38:00+03:00

аризона

северная америка

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в штате Аризона древнейшие останки птерозавра, когда-либо найденные в Северной Америке, говорится в релизе Смитсоновского института. "Команда исследователей, возглавляемая Смитсоновским институтом, обнаружила древнейшего известного птерозавра в Северной Америке, это были крылатые рептилии, жившие рядом с динозаврами", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации. Как сообщается, найденные окаменелости датируются поздним Триасовым периодом (около 209 миллионов лет назад). Они были обнаружены в пласте в Национальном парке Петрифайд-Форест в американском штате Аризона. В общей сложности команда, согласно релизу, обнаружила 1200 отдельных окаменелостей. Среди них были окаменелости предков современных лягушек, а также древних черепах.

https://ria.ru/20250611/dinozavr-2022355449.html

аризона

северная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

аризона, северная америка, в мире