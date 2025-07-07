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В США нашли древнейшие останки птерозавра - РИА Новости, 07.07.2025
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23:38 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/paleontologiya-2027791902.html
В США нашли древнейшие останки птерозавра
В США нашли древнейшие останки птерозавра - РИА Новости, 07.07.2025
В США нашли древнейшие останки птерозавра
Палеонтологи обнаружили в штате Аризона древнейшие останки птерозавра, когда-либо найденные в Северной Америке, говорится в релизе Смитсоновского института. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:38:00+03:00
2025-07-07T23:38:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в штате Аризона древнейшие останки птерозавра, когда-либо найденные в Северной Америке, говорится в релизе Смитсоновского института. "Команда исследователей, возглавляемая Смитсоновским институтом, обнаружила древнейшего известного птерозавра в Северной Америке, это были крылатые рептилии, жившие рядом с динозаврами", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации. Как сообщается, найденные окаменелости датируются поздним Триасовым периодом (около 209 миллионов лет назад). Они были обнаружены в пласте в Национальном парке Петрифайд-Форест в американском штате Аризона. В общей сложности команда, согласно релизу, обнаружила 1200 отдельных окаменелостей. Среди них были окаменелости предков современных лягушек, а также древних черепах.
https://ria.ru/20250611/dinozavr-2022355449.html
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аризона, северная америка, в мире
Аризона, Северная Америка, В мире
В США нашли древнейшие останки птерозавра

Палеонтологи обнаружили в штате Аризона древнейшие в США останки птерозавра

© James Kuether Художественное изображение птерозавра Quetzalcoatlus northropi - самого большого летающего животного, когда-либо жившего на Земле
Художественное изображение птерозавра Quetzalcoatlus northropi - самого большого летающего животного, когда-либо жившего на Земле - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© James Kuether
Художественное изображение птерозавра Quetzalcoatlus northropi - самого большого летающего животного, когда-либо жившего на Земле. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в штате Аризона древнейшие останки птерозавра, когда-либо найденные в Северной Америке, говорится в релизе Смитсоновского института.
«
"Команда исследователей, возглавляемая Смитсоновским институтом, обнаружила древнейшего известного птерозавра в Северной Америке, это были крылатые рептилии, жившие рядом с динозаврами", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.
Как сообщается, найденные окаменелости датируются поздним Триасовым периодом (около 209 миллионов лет назад). Они были обнаружены в пласте в Национальном парке Петрифайд-Форест в американском штате Аризона.
В общей сложности команда, согласно релизу, обнаружила 1200 отдельных окаменелостей. Среди них были окаменелости предков современных лягушек, а также древних черепах.
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