В США нашли древнейшие останки птерозавра
Палеонтологи обнаружили в штате Аризона древнейшие в США останки птерозавра
© James Kuether Художественное изображение птерозавра Quetzalcoatlus northropi - самого большого летающего животного, когда-либо жившего на Земле
© James Kuether
Художественное изображение птерозавра Quetzalcoatlus northropi - самого большого летающего животного, когда-либо жившего на Земле. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в штате Аризона древнейшие останки птерозавра, когда-либо найденные в Северной Америке, говорится в релизе Смитсоновского института.
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"Команда исследователей, возглавляемая Смитсоновским институтом, обнаружила древнейшего известного птерозавра в Северной Америке, это были крылатые рептилии, жившие рядом с динозаврами", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.
Как сообщается, найденные окаменелости датируются поздним Триасовым периодом (около 209 миллионов лет назад). Они были обнаружены в пласте в Национальном парке Петрифайд-Форест в американском штате Аризона.
В общей сложности команда, согласно релизу, обнаружила 1200 отдельных окаменелостей. Среди них были окаменелости предков современных лягушек, а также древних черепах.
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