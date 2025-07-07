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Лавров призвал МАГАТЭ взять ответственность за оценки по Ирану
Лавров призвал МАГАТЭ взять ответственность за оценки по Ирану - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров призвал МАГАТЭ взять ответственность за оценки по Ирану
Руководство МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки, опубликованные за несколько дней до начала ударов по Ирану, многие считают их двусмысленными,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:23:00+03:00
2025-07-07T18:23:00+03:00
2025-07-07T18:23:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Руководство МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки, опубликованные за несколько дней до начала ударов по Ирану, многие считают их двусмысленными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Прежде всего, руководство МАГАТЭ должно проявить ответственность за те оценки, которое оно публикует, которые оно опубликовало в прошлом и которые были представлены Совету управляющих МАГАТЭ буквально за несколько дней до начала агрессии. Эти оценки многими охарактеризованы как двусмысленные. В отличие от предыдущих докладов Секретариата, они допускают толкование, подразумевающее, что Иран не очень добросовестно выполняет свои обязательства", - сказал Лавров по итогам саммита БРИКС.
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в мире, иран, россия, сергей лавров, магатэ, брикс
В мире, Иран, Россия, Сергей Лавров, МАГАТЭ, БРИКС
Лавров призвал МАГАТЭ взять ответственность за оценки по Ирану
Лавров призвал МАГАТЭ взять ответственность за оценки по Ирану до ударов