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Минобороны показало кадры освобождения Дачного в Днепропетровской области - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 07.07.2025 (обновлено: 12:44 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/osvobozhdenie-2027634796.html
Минобороны показало кадры освобождения Дачного в Днепропетровской области
Минобороны показало кадры освобождения Дачного в Днепропетровской области - РИА Новости, 07.07.2025
Минобороны показало кадры освобождения Дачного в Днепропетровской области
Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Дачное в Днепропетровской области на красноармейском направлении специальной военной операции. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:27:00+03:00
2025-07-07T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Дачное в Днепропетровской области на красноармейском направлении специальной военной операции.Министерство опубликовало кадры боевой работы подразделений 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Дачное Днепропетровской области на красноармейском направлении СВО.Минобороны также сообщило, что в ходе наступательных действий воины-гвардейцы успешно ведут бои против украинских неонацистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.В российском оборонном ведомстве добавили, что за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, военнослужащим соединения вручено более двух тысяч государственных наград и ведомственных знаков отличия.МО РФ ранее в понедельник сообщило об освобождении Дачного.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
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Кадры боев за населенный пункт Дачное в Днепропетровской области
Минобороны России показало кадры боев за населенный пункт Дачное в Днепропетровской области, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня.
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днепропетровская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Минобороны показало кадры освобождения Дачного в Днепропетровской области

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Дачное в Днепропетровской области на красноармейском направлении специальной военной операции.
Министерство опубликовало кадры боевой работы подразделений 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Дачное Днепропетровской области на красноармейском направлении СВО.
Минобороны также сообщило, что в ходе наступательных действий воины-гвардейцы успешно ведут бои против украинских неонацистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.
В российском оборонном ведомстве добавили, что за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, военнослужащим соединения вручено более двух тысяч государственных наград и ведомственных знаков отличия.
МО РФ ранее в понедельник сообщило об освобождении Дачного.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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