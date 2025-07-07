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Минобороны показало кадры освобождения Дачного в Днепропетровской области

Минобороны показало кадры освобождения Дачного в Днепропетровской области - РИА Новости, 07.07.2025

Минобороны показало кадры освобождения Дачного в Днепропетровской области

Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Дачное в Днепропетровской области на красноармейском направлении специальной военной операции. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:27:00+03:00

2025-07-07T12:27:00+03:00

2025-07-07T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Дачное в Днепропетровской области на красноармейском направлении специальной военной операции.Министерство опубликовало кадры боевой работы подразделений 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Дачное Днепропетровской области на красноармейском направлении СВО.Минобороны также сообщило, что в ходе наступательных действий воины-гвардейцы успешно ведут бои против украинских неонацистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.В российском оборонном ведомстве добавили, что за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, военнослужащим соединения вручено более двух тысяч государственных наград и ведомственных знаков отличия.МО РФ ранее в понедельник сообщило об освобождении Дачного.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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Кадры боев за населенный пункт Дачное в Днепропетровской области Минобороны России показало кадры боев за населенный пункт Дачное в Днепропетровской области, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня. 2025-07-07T12:27 true PT0M42S

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днепропетровская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)