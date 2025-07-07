https://ria.ru/20250707/osvobozhdenie-2027634796.html
Минобороны показало кадры освобождения Дачного в Днепропетровской области
Минобороны показало кадры освобождения Дачного в Днепропетровской области - РИА Новости, 07.07.2025
Минобороны показало кадры освобождения Дачного в Днепропетровской области
Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Дачное в Днепропетровской области на красноармейском направлении специальной военной операции. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:27:00+03:00
2025-07-07T12:27:00+03:00
2025-07-07T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027633901_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ace82b20fdf2a8fad0603783b2a8d23c.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Дачное в Днепропетровской области на красноармейском направлении специальной военной операции.Министерство опубликовало кадры боевой работы подразделений 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Дачное Днепропетровской области на красноармейском направлении СВО.Минобороны также сообщило, что в ходе наступательных действий воины-гвардейцы успешно ведут бои против украинских неонацистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.В российском оборонном ведомстве добавили, что за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, военнослужащим соединения вручено более двух тысяч государственных наград и ведомственных знаков отличия.МО РФ ранее в понедельник сообщило об освобождении Дачного.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027633901_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2df6105ad63eaaac9274c494bd1a9bb4.jpg
Кадры боев за населенный пункт Дачное в Днепропетровской области
Минобороны России показало кадры боев за населенный пункт Дачное в Днепропетровской области, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня.
2025-07-07T12:27
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)