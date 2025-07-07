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ГК "СМК" модернизирует производство в Орске и планирует расширение - РИА Новости, 07.07.2025
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ГК "СМК" модернизирует производство в Орске и планирует расширение
ГК "СМК" модернизирует производство в Орске и планирует расширение - РИА Новости, 07.07.2025
ГК "СМК" модернизирует производство в Орске и планирует расширение
На заводе металлоконструкций в Орске врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и председатель совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:00:00+03:00
2025-07-07T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл — пресс-служба ООО "СМК Орск". На заводе металлоконструкций в Орске врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и председатель совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов торжественно запустили высокотехнологичную систему обработки металла. Внедрение данной технологии обеспечит высокую точность, скорость и эффективность обработки металла."Группа компаний "СМК" в рамках соглашения, которое мы заключили на ПМЭФ, в ближайшие годы реализует в регионе ряд проектов, в том числе, социально ориентированных. Для меня, как для главы региона, важно, что в Оренбуржье созданы комфортные условия для бизнеса. Инвесторы видят перспективу в области и продолжают инвестировать в основной капитал, расширяя и модернизируя производство. Таким образом, совместными усилиями мы обеспечиваем устойчивый рост экономики Оренбуржья", – отметил Евгений Солнцев.Мероприятие состоялось в рамках реализации масштабной инвестиционной программы по развитию "СМК Орск", которую группа компаний начала после приобретения актива. В 2026 году планируется окончание I этапа модернизации производства, в 2027 году – завершение II этапа модернизации производства, в том числе запуск производства сэндвич-панелей."Мы реализуем комплексную программу развития производства, планируем строительство цехов, увеличение объемов производства выпускаемой продукции, создание новых рабочих мест и увеличение средней заработной платы на предприятии. Кроме того, мы планируем оказывать всестороннюю помощь в реализации социальных проектов региона", – прокомментировал Александр Шамсутдинов.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы, орск, оренбургская область
Пресс-релизы, Орск, Оренбургская область

ГК "СМК" модернизирует производство в Орске и планирует расширение

© Фото предоставлено пресс-службой ГК "СМК"ГК "СМК" модернизирует производство в Орске и планирует расширение
ГК СМК модернизирует производство в Орске и планирует расширение - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "СМК"
ГК "СМК" модернизирует производство в Орске и планирует расширение
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МОСКВА, 7 июл — пресс-служба ООО "СМК Орск". На заводе металлоконструкций в Орске врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и председатель совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов торжественно запустили высокотехнологичную систему обработки металла. Внедрение данной технологии обеспечит высокую точность, скорость и эффективность обработки металла.
"Группа компаний "СМК" в рамках соглашения, которое мы заключили на ПМЭФ, в ближайшие годы реализует в регионе ряд проектов, в том числе, социально ориентированных. Для меня, как для главы региона, важно, что в Оренбуржье созданы комфортные условия для бизнеса. Инвесторы видят перспективу в области и продолжают инвестировать в основной капитал, расширяя и модернизируя производство. Таким образом, совместными усилиями мы обеспечиваем устойчивый рост экономики Оренбуржья", – отметил Евгений Солнцев.
Мероприятие состоялось в рамках реализации масштабной инвестиционной программы по развитию "СМК Орск", которую группа компаний начала после приобретения актива. В 2026 году планируется окончание I этапа модернизации производства, в 2027 году – завершение II этапа модернизации производства, в том числе запуск производства сэндвич-панелей.
"Мы реализуем комплексную программу развития производства, планируем строительство цехов, увеличение объемов производства выпускаемой продукции, создание новых рабочих мест и увеличение средней заработной платы на предприятии. Кроме того, мы планируем оказывать всестороннюю помощь в реализации социальных проектов региона", – прокомментировал Александр Шамсутдинов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизыОрскОренбургская область
 
 
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