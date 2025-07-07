Рейтинг@Mail.ru
В Одноклассниках можно будет посмотреть трансляции "Славянского базара" - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/odnoklassniki-2027620900.html
В Одноклассниках можно будет посмотреть трансляции "Славянского базара"
В Одноклассниках можно будет посмотреть трансляции "Славянского базара" - РИА Новости, 07.07.2025
В Одноклассниках можно будет посмотреть трансляции "Славянского базара"
Пользователи ОК смогут смотреть прямые эфиры с 8 по 13 июля в группе "Славянский базар в Витебске". РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:00:00+03:00
2025-07-07T12:00:00+03:00
россия
белоруссия
юрий антонов
стас михайлов
сергей лазарев
одноклассники
соцсети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027618686_0:47:1200:722_1920x0_80_0_0_da7fa1e3c90de36d29bd2719bd3956c1.jpg
Пользователи ОК смогут смотреть прямые эфиры с 8 по 13 июля в группе "Славянский базар в Витебске".Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" — масштабное культурное событие. В этом году оно пройдет уже в 34-й раз — и пользователям ОК, как и в предыдущие годы, будут доступны эксклюзивные трансляции ключевых мероприятий.10 июля можно будет увидеть торжественную церемонию открытия фестиваля с участием Юрия Антонова, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и других звезд, 11 июля — гала-концерт "Народное братство дороже всякого богатства", на котором выступят Елена Ваенга, Александр Панайотов, Лариса Долина и другие артисты и известные творческие коллективы, а 13 июля — церемонию закрытия фестиваля, также с участием любимых звезд.Помимо этого, в Одноклассниках пройдут трансляции международного конкурса эстрадной песни "Витебск", детского музыкального конкурса, гала-концерта "Это наша Победа!" с участием президентских оркестров России и Беларуси. А во время трансляции конференции "Звездный час" пользователи соцсети получат возможность задать свои вопросы любимым артистам.
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027618686_88:0:1112:768_1920x0_80_0_0_3319e7f8785eba05fa75ef16b4fbb155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, юрий антонов, стас михайлов, сергей лазарев, одноклассники, соцсети
Россия, Белоруссия, Юрий Антонов, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Одноклассники, Соцсети
В Одноклассниках можно будет посмотреть трансляции "Славянского базара"

В ОК будут эксклюзивно доступны трансляции фестиваля "Славянский базар"

© Фото : пресс-служба ОК"Славянский базар в Витебске"
Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : пресс-служба ОК
"Славянский базар в Витебске"
Читать ria.ru в
Дзен
Пользователи ОК смогут смотреть прямые эфиры с 8 по 13 июля в группе "Славянский базар в Витебске".
Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" — масштабное культурное событие. В этом году оно пройдет уже в 34-й раз — и пользователям ОК, как и в предыдущие годы, будут доступны эксклюзивные трансляции ключевых мероприятий.
10 июля можно будет увидеть торжественную церемонию открытия фестиваля с участием Юрия Антонова, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и других звезд, 11 июля — гала-концерт "Народное братство дороже всякого богатства", на котором выступят Елена Ваенга, Александр Панайотов, Лариса Долина и другие артисты и известные творческие коллективы, а 13 июля — церемонию закрытия фестиваля, также с участием любимых звезд.
Помимо этого, в Одноклассниках пройдут трансляции международного конкурса эстрадной песни "Витебск", детского музыкального конкурса, гала-концерта "Это наша Победа!" с участием президентских оркестров России и Беларуси. А во время трансляции конференции "Звездный час" пользователи соцсети получат возможность задать свои вопросы любимым артистам.
© Фото : пресс-служба ОК"Славянский базар в Витебске"
Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : пресс-служба ОК
"Славянский базар в Витебске"
 
РоссияБелоруссияЮрий АнтоновСтас МихайловСергей ЛазаревОдноклассникиСоцсети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала