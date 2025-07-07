https://ria.ru/20250707/odnoklassniki-2027620900.html

В Одноклассниках можно будет посмотреть трансляции "Славянского базара"

В Одноклассниках можно будет посмотреть трансляции "Славянского базара" - РИА Новости, 07.07.2025

В Одноклассниках можно будет посмотреть трансляции "Славянского базара"

Пользователи ОК смогут смотреть прямые эфиры с 8 по 13 июля в группе "Славянский базар в Витебске". РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:00:00+03:00

2025-07-07T12:00:00+03:00

2025-07-07T12:00:00+03:00

россия

белоруссия

юрий антонов

стас михайлов

сергей лазарев

одноклассники

соцсети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027618686_0:47:1200:722_1920x0_80_0_0_da7fa1e3c90de36d29bd2719bd3956c1.jpg

Пользователи ОК смогут смотреть прямые эфиры с 8 по 13 июля в группе "Славянский базар в Витебске".Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" — масштабное культурное событие. В этом году оно пройдет уже в 34-й раз — и пользователям ОК, как и в предыдущие годы, будут доступны эксклюзивные трансляции ключевых мероприятий.10 июля можно будет увидеть торжественную церемонию открытия фестиваля с участием Юрия Антонова, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и других звезд, 11 июля — гала-концерт "Народное братство дороже всякого богатства", на котором выступят Елена Ваенга, Александр Панайотов, Лариса Долина и другие артисты и известные творческие коллективы, а 13 июля — церемонию закрытия фестиваля, также с участием любимых звезд.Помимо этого, в Одноклассниках пройдут трансляции международного конкурса эстрадной песни "Витебск", детского музыкального конкурса, гала-концерта "Это наша Победа!" с участием президентских оркестров России и Беларуси. А во время трансляции конференции "Звездный час" пользователи соцсети получат возможность задать свои вопросы любимым артистам.

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, юрий антонов, стас михайлов, сергей лазарев, одноклассники, соцсети