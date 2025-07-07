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В Одноклассниках можно будет посмотреть трансляции "Славянского базара"
В Одноклассниках можно будет посмотреть трансляции "Славянского базара" - РИА Новости, 07.07.2025
В Одноклассниках можно будет посмотреть трансляции "Славянского базара"
Пользователи ОК смогут смотреть прямые эфиры с 8 по 13 июля в группе "Славянский базар в Витебске". РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:00:00+03:00
2025-07-07T12:00:00+03:00
2025-07-07T12:00:00+03:00
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Пользователи ОК смогут смотреть прямые эфиры с 8 по 13 июля в группе "Славянский базар в Витебске".Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" — масштабное культурное событие. В этом году оно пройдет уже в 34-й раз — и пользователям ОК, как и в предыдущие годы, будут доступны эксклюзивные трансляции ключевых мероприятий.10 июля можно будет увидеть торжественную церемонию открытия фестиваля с участием Юрия Антонова, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и других звезд, 11 июля — гала-концерт "Народное братство дороже всякого богатства", на котором выступят Елена Ваенга, Александр Панайотов, Лариса Долина и другие артисты и известные творческие коллективы, а 13 июля — церемонию закрытия фестиваля, также с участием любимых звезд.Помимо этого, в Одноклассниках пройдут трансляции международного конкурса эстрадной песни "Витебск", детского музыкального конкурса, гала-концерта "Это наша Победа!" с участием президентских оркестров России и Беларуси. А во время трансляции конференции "Звездный час" пользователи соцсети получат возможность задать свои вопросы любимым артистам.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, юрий антонов, стас михайлов, сергей лазарев, одноклассники, соцсети
Россия, Белоруссия, Юрий Антонов, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Одноклассники, Соцсети
В Одноклассниках можно будет посмотреть трансляции "Славянского базара"
В ОК будут эксклюзивно доступны трансляции фестиваля "Славянский базар"
Пользователи ОК смогут смотреть прямые эфиры с 8 по 13 июля в группе "Славянский базар в Витебске".
Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" — масштабное культурное событие. В этом году оно пройдет уже в 34-й раз — и пользователям ОК, как и в предыдущие годы, будут доступны эксклюзивные трансляции ключевых мероприятий.
10 июля можно будет увидеть торжественную церемонию открытия фестиваля с участием Юрия Антонова, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и других звезд, 11 июля — гала-концерт "Народное братство дороже всякого богатства", на котором выступят Елена Ваенга, Александр Панайотов, Лариса Долина и другие артисты и известные творческие коллективы, а 13 июля — церемонию закрытия фестиваля, также с участием любимых звезд.
Помимо этого, в Одноклассниках пройдут трансляции международного конкурса эстрадной песни "Витебск", детского музыкального конкурса, гала-концерта "Это наша Победа!" с участием президентских оркестров России и Беларуси. А во время трансляции конференции "Звездный час" пользователи соцсети получат возможность задать свои вопросы любимым артистам.