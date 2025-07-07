https://ria.ru/20250707/obrascheniya-2027621021.html

Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025

Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 07.07.2025

Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025

Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025, 14 из них подтвердились, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:25:00+03:00

2025-07-07T11:25:00+03:00

2025-07-07T11:25:00+03:00

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025, 14 из них подтвердились, заявил глава ведомства Анзор Музаев. "Семьдесят два обращения мы получили на нашу платформу из 32 регионов Российской Федерации. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушения порядка проведения экзамена в пунктах проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По 14 обращениям нарушения были подтверждены", - сказал глава ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

https://ria.ru/20250704/ege-2027238470.html

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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)