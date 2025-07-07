Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/obrascheniya-2027621021.html
Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025
Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 07.07.2025
Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025
Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025, 14 из них подтвердились, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:25:00+03:00
2025-07-07T11:25:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626626_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_84522586d5cf5ca088a67c502d51e5db.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025, 14 из них подтвердились, заявил глава ведомства Анзор Музаев. "Семьдесят два обращения мы получили на нашу платформу из 32 регионов Российской Федерации. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушения порядка проведения экзамена в пунктах проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По 14 обращениям нарушения были подтверждены", - сказал глава ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.
https://ria.ru/20250704/ege-2027238470.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27eecdc47b32d84de2bc471a405db862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025

Музаев: Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025, 14 из них подтвердились, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
"Семьдесят два обращения мы получили на нашу платформу из 32 регионов Российской Федерации. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушения порядка проведения экзамена в пунктах проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По 14 обращениям нарушения были подтверждены", - сказал глава ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.
Сотрудники ГИБДД Геленджика отвезли школьников на ЕГЭ на патрульной машине - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульной машине
4 июля, 17:00
 
ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала