https://ria.ru/20250707/nikitin-2027790400.html

В Минтрансе назвали транспортную безопасность абсолютным приоритетом

В Минтрансе назвали транспортную безопасность абсолютным приоритетом - РИА Новости, 07.07.2025

В Минтрансе назвали транспортную безопасность абсолютным приоритетом

Транспортная безопасность в России является абсолютным приоритетом, заявил РИА Новости и.о. министра транспорта РФ Андрей Никитин по итогам встречи с фракцией... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T23:24:00+03:00

2025-07-07T23:24:00+03:00

2025-07-07T23:24:00+03:00

политика

россия

андрей никитин (политик)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Транспортная безопасность в России является абсолютным приоритетом, заявил РИА Новости и.о. министра транспорта РФ Андрей Никитин по итогам встречи с фракцией ЛДПР в Госдуме. "Транспортная безопасность для нас - абсолютный приоритет", - сказал он. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее в понедельник внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта. Как сообщала пресс-служба Госдумы, его встречи с пятью политическими фракциями ГД завершились, а заседание комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры по вопросу рассмотрения представленной председателем правительства РФ кандидатуры на должность федерального министра состоится во вторник.

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027614736.html

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политика, россия, андрей никитин (политик), михаил мишустин, госдума рф, лдпр