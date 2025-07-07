https://ria.ru/20250707/nikitin-2027790400.html
В Минтрансе назвали транспортную безопасность абсолютным приоритетом
В Минтрансе назвали транспортную безопасность абсолютным приоритетом - РИА Новости, 07.07.2025
В Минтрансе назвали транспортную безопасность абсолютным приоритетом
Транспортная безопасность в России является абсолютным приоритетом, заявил РИА Новости и.о. министра транспорта РФ Андрей Никитин по итогам встречи с фракцией... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:24:00+03:00
2025-07-07T23:24:00+03:00
2025-07-07T23:24:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Транспортная безопасность в России является абсолютным приоритетом, заявил РИА Новости и.о. министра транспорта РФ Андрей Никитин по итогам встречи с фракцией ЛДПР в Госдуме. "Транспортная безопасность для нас - абсолютный приоритет", - сказал он. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее в понедельник внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта. Как сообщала пресс-служба Госдумы, его встречи с пятью политическими фракциями ГД завершились, а заседание комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры по вопросу рассмотрения представленной председателем правительства РФ кандидатуры на должность федерального министра состоится во вторник.
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политика, россия, андрей никитин (политик), михаил мишустин, госдума рф, лдпр
Политика, Россия, Андрей Никитин (политик), Михаил Мишустин, Госдума РФ, ЛДПР
В Минтрансе назвали транспортную безопасность абсолютным приоритетом
Никитин: транспортная безопасность для России является абсолютным приоритетом