https://ria.ru/20250707/nikitin-2027770110.html
Кандидат в министры транспорта Никитин завершил встречи с фракциями Госдумы
Кандидат в министры транспорта Никитин завершил встречи с фракциями Госдумы - РИА Новости, 07.07.2025
Кандидат в министры транспорта Никитин завершил встречи с фракциями Госдумы
В Госдуме завершились встречи кандидата на должность министра транспорта РФ Андрея Никитина с пятью политическими фракциями ГД. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:07:00+03:00
2025-07-07T20:07:00+03:00
2025-07-07T20:07:00+03:00
россия
андрей никитин (политик)
госдума рф
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Госдуме завершились встречи кандидата на должность министра транспорта РФ Андрея Никитина с пятью политическими фракциями ГД. "В Государственной Думе завершились встречи кандидата на должность министра транспорта РФ Андрея Никитина с пятью политическими фракциями ГД", - сообщила пресс-служба Госдумы. В сообщении отмечается, что заседание комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры по вопросу рассмотрения представленной председателем правительства РФ кандидатуры на должность федерального министра состоится во вторник в 9.30 по мск. "Совет Государственной Думы, на котором будет обсуждаться проект постановления профильного комитета, пройдет также во вторник, в 11.00. После чего вопрос будет внесен в повестку пленарного заседания, которое состоится завтра в 12.00", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027637988.html
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россия, андрей никитин (политик), госдума рф, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Андрей Никитин (политик), Госдума РФ, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Кандидат в министры транспорта Никитин завершил встречи с фракциями Госдумы
В ГД завершились встречи кандидата на пост главы Минтранса Никитина с фракциями