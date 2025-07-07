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Кандидат в министры транспорта Никитин завершил встречи с фракциями Госдумы - РИА Новости, 07.07.2025
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20:07 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027770110.html
Кандидат в министры транспорта Никитин завершил встречи с фракциями Госдумы
Кандидат в министры транспорта Никитин завершил встречи с фракциями Госдумы - РИА Новости, 07.07.2025
Кандидат в министры транспорта Никитин завершил встречи с фракциями Госдумы
В Госдуме завершились встречи кандидата на должность министра транспорта РФ Андрея Никитина с пятью политическими фракциями ГД. РИА Новости, 07.07.2025
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2025-07-07T20:07:00+03:00
россия
андрей никитин (политик)
госдума рф
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Госдуме завершились встречи кандидата на должность министра транспорта РФ Андрея Никитина с пятью политическими фракциями ГД. "В Государственной Думе завершились встречи кандидата на должность министра транспорта РФ Андрея Никитина с пятью политическими фракциями ГД", - сообщила пресс-служба Госдумы. В сообщении отмечается, что заседание комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры по вопросу рассмотрения представленной председателем правительства РФ кандидатуры на должность федерального министра состоится во вторник в 9.30 по мск. "Совет Государственной Думы, на котором будет обсуждаться проект постановления профильного комитета, пройдет также во вторник, в 11.00. После чего вопрос будет внесен в повестку пленарного заседания, которое состоится завтра в 12.00", - добавляется в сообщении.
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россия, андрей никитин (политик), госдума рф, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Андрей Никитин (политик), Госдума РФ, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Кандидат в министры транспорта Никитин завершил встречи с фракциями Госдумы

В ГД завершились встречи кандидата на пост главы Минтранса Никитина с фракциями

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАндрей Никитин
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Госдуме завершились встречи кандидата на должность министра транспорта РФ Андрея Никитина с пятью политическими фракциями ГД.
"В Государственной Думе завершились встречи кандидата на должность министра транспорта РФ Андрея Никитина с пятью политическими фракциями ГД", - сообщила пресс-служба Госдумы.
В сообщении отмечается, что заседание комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры по вопросу рассмотрения представленной председателем правительства РФ кандидатуры на должность федерального министра состоится во вторник в 9.30 по мск.
"Совет Государственной Думы, на котором будет обсуждаться проект постановления профильного комитета, пройдет также во вторник, в 11.00. После чего вопрос будет внесен в повестку пленарного заседания, которое состоится завтра в 12.00", - добавляется в сообщении.
И.о. министра транспорта Российской Федерации Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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РоссияАндрей Никитин (политик)Госдума РФМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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