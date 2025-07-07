https://ria.ru/20250707/nikitin-2027637988.html

Биография Андрея Никитина

Биография Андрея Никитина - РИА Новости, 07.07.2025

Биография Андрея Никитина

Исполняющий обязанности министра транспорта России Андрей Сергеевич Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. С рождения и до 16 лет жил в городе Миасс... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:41:00+03:00

2025-07-07T12:41:00+03:00

2025-07-07T14:14:00+03:00

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Исполняющий обязанности министра транспорта России Андрей Сергеевич Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. С рождения и до 16 лет жил в городе Миасс Челябинской области.В 2001 году окончил Государственный университет управления. В 2008 году получил степень MBA Стокгольмской школы экономики. Доктор экономических наук (2018). Андрей Никитин стал заниматься бизнесом еще во время учебы в вузе, работал с ООО "Блок Блэк", около года был гендиректором по развитию в ООО "Теремок – Русские блины". В 2002-2004 годах работал директором по развитию в инвестиционной компании "Нефтегазинвест". Когда инвестгруппа приобрела завод ОАО "Стеклонит", Никитин возглавил ООО "ТД Стеклонит". Кроме того, он сотрудничал с мебельной компанией ООО "КСИ" и ООО "Уралнефтегазстрой".C 2002 по 2011 год Никитин работал в группе компаний "Рускомпозит", объединяющей крупнейшие предприятия России на рынках стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов. В 2009 года он стал генеральным директором управляющей компании "Рускомпозит".Одновременно более 10 лет преподавал в Государственном университете управления.27 июля 2011 года был назначен на должность генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". 13 февраля 2017 года указом президента РФ Андрей Никитин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. 10 сентября 2017 года он был избран губернатором Новгородской области, получив поддержку 67,99% избирателей. 14 октября 2017 года Андрей Никитин официально вступил в должность губернатора Новгородской области. В июне 2022 года "Единая Россия" выдвинула Андрея Никитина кандидатом на выборы губернатора Новгородской области в сентябре 2022 года.11 сентября 2022 года Андрей Никитин победил на выборах главы региона с 77,03% голосов избирателей. 14 октября 2022 года вступил в должность. 7 февраля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина в связи с переходом на другую работу. В тот же день глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Никитина заместителем министра транспорта России. На этом посту он курировал цифровую трансформацию, координировал деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития и основных документов для этого. 7 июля 2025 года президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. В 2012 году Андрей Никитин вошел в состав совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию России (упразднен в 2018 году). В 2017 году вошел в состав президиума Государственного совета РФ. Год спустя вышел из состава президиума. В 2018 году возглавил группу по направлению "социальная политика" в составе Госсовета РФ. В 2019 году был назначен представителем Российской Федерации в наблюдательном совете Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Член Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. https://asi.ru/agency/supervisory_expert_board/Член генерального совета политической партии "Единая Россия". Секретарь Новгородского регионального отделения партии, входит в президиум регионального политического совета. Член комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2015) и I степеней.Имеет благодарность президента Российской Федерации (2014), знак отличия "За заслуги перед Новгородской областью" (2025). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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