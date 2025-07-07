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Никитин рассказал Путину о цифровизации транспортной отрасли - РИА Новости, 07.07.2025
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11:53 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027626052.html
Никитин рассказал Путину о цифровизации транспортной отрасли
Никитин рассказал Путину о цифровизации транспортной отрасли - РИА Новости, 07.07.2025
Никитин рассказал Путину о цифровизации транспортной отрасли
Андрей Никитин, занимавший пост замминистра транспорта РФ и назначенный и.о. министра, в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:53:00+03:00
2025-07-07T11:53:00+03:00
экономика
технологии
россия
тольятти
андрей никитин (политик)
владимир путин
эра-глонасс
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Андрей Никитин, занимавший пост замминистра транспорта РФ и назначенный и.о. министра, в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о цифровизации транспортной отрасли. "Владимир Владимирович, Вы поставили очень серьезные задачи по цифровизации транспортной отрасли. Недавно подписан закон о переходе на электронные транспортные документы со следующего года. По сути, это означает, что мы будем знать про все грузы, которые перемещаются как внутри страны, так и за ее пределы – какие и куда. Сейчас, например, мы очень условно можем представить грузооборот между областями, а вот с этого момента будем знать это все абсолютно точно", - сказал Никитин в начале встречи. Также, продолжил он, будет понятно, как быстро эти грузы перемещаются, что позволит понимать узкие места, прогнозировать потоки и на базе этих данных создавать национальную цифровую транспортную логистическую платформу, о которой президент говорил на ПМЭФ. Эти работы, доложил Никитин, активно выполняются. "Также хочу доложить, что Ваши поручения, которые в майских указах обозначены, – обеспечение перехода через границу для обычных, нормальных грузов в течение десяти минут. Эксперимент мы на первом таком пункте провели, десять минут достигли. Дальше мы понимаем, как эту систему совместно с таможней, с другими органами, которые на границе присутствуют, сделаем ее единой цифровой", - рассказал Никитин. По его словам, в настоящее время, если это товар сельхозназначения, то может оформляться до 100 всевозможных документов, не только транспортных. Это очень сильно задерживает прохождение грузов, а экспорт становится менее конкурентным. "Благодаря этим решениям мы придем к тому, что у нас будет одно окно, и все эти документы будут сопровождать товары в электронном виде. Это в части груза. В части пассажирского сообщения: ключевая работа, которая сейчас идет, – это перевод льготных билетов, разных льготников тоже на электронный вид. То есть человек просто покупает билет, система автоматически запрашивает в Фонде социального страхования, есть ли льгота, если она есть, то ему уже не надо ничего предъявлять, она сразу учитывается при выписке билета. Такая система в пилотном режиме уже работает", - продолжил Никитин. Он также сказал о поручении, которое давал президент в феврале после совещания в Тольятти по бесшовному цифровому небу. Никитин напомнил, что есть не только беспилотные летающие дроны, но и беспилотные "Ласточки", речные трамваи, сельхозтехника. Сфера, продолжил он, очень широкая, и первый шаг, который нужно сделать – это создать единую систему идентификации. "По сути, госномер присвоить, только цифровой: чтобы было понятно, что едет, кто собственник, куда это едет, в каких условиях и как это перемещается. Такую систему по Вашему поручению мы тоже создаем. Дорожная карта соответствующая разработана. В ближайшие две недели мы в правительство внесем, и в принципе понимаем, что до весны следующего года она будет работать уже в полном объеме. Работать она будет на базе системы "ЭРА-ГЛОНАСС", - сообщил Никитин. Это, продолжил он, российская система, что позволит полностью контролировать развитие беспилотных технологий и снять ограничения, которые сегодня есть в силу отсутствия контроля за ними. "Это основные направления, которыми я занимался в последние несколько месяцев", - резюмировал Никитин. После доклада Путин предложил ему "поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта Российской Федерации".
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экономика, технологии, россия, тольятти, андрей никитин (политик), владимир путин, эра-глонасс
Экономика, Технологии, Россия, Тольятти, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, ЭРА-ГЛОНАСС
Никитин рассказал Путину о цифровизации транспортной отрасли

И.о. главы Минтранса Никитин рассказал Путину о цифровизации отрасли

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Андрей Никитин, занимавший пост замминистра транспорта РФ и назначенный и.о. министра, в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о цифровизации транспортной отрасли.
"Владимир Владимирович, Вы поставили очень серьезные задачи по цифровизации транспортной отрасли. Недавно подписан закон о переходе на электронные транспортные документы со следующего года. По сути, это означает, что мы будем знать про все грузы, которые перемещаются как внутри страны, так и за ее пределы – какие и куда. Сейчас, например, мы очень условно можем представить грузооборот между областями, а вот с этого момента будем знать это все абсолютно точно", - сказал Никитин в начале встречи.
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Также, продолжил он, будет понятно, как быстро эти грузы перемещаются, что позволит понимать узкие места, прогнозировать потоки и на базе этих данных создавать национальную цифровую транспортную логистическую платформу, о которой президент говорил на ПМЭФ. Эти работы, доложил Никитин, активно выполняются.
"Также хочу доложить, что Ваши поручения, которые в майских указах обозначены, – обеспечение перехода через границу для обычных, нормальных грузов в течение десяти минут. Эксперимент мы на первом таком пункте провели, десять минут достигли. Дальше мы понимаем, как эту систему совместно с таможней, с другими органами, которые на границе присутствуют, сделаем ее единой цифровой", - рассказал Никитин.
По его словам, в настоящее время, если это товар сельхозназначения, то может оформляться до 100 всевозможных документов, не только транспортных. Это очень сильно задерживает прохождение грузов, а экспорт становится менее конкурентным.
"Благодаря этим решениям мы придем к тому, что у нас будет одно окно, и все эти документы будут сопровождать товары в электронном виде. Это в части груза. В части пассажирского сообщения: ключевая работа, которая сейчас идет, – это перевод льготных билетов, разных льготников тоже на электронный вид. То есть человек просто покупает билет, система автоматически запрашивает в Фонде социального страхования, есть ли льгота, если она есть, то ему уже не надо ничего предъявлять, она сразу учитывается при выписке билета. Такая система в пилотном режиме уже работает", - продолжил Никитин.
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Он также сказал о поручении, которое давал президент в феврале после совещания в Тольятти по бесшовному цифровому небу. Никитин напомнил, что есть не только беспилотные летающие дроны, но и беспилотные "Ласточки", речные трамваи, сельхозтехника. Сфера, продолжил он, очень широкая, и первый шаг, который нужно сделать – это создать единую систему идентификации.
"По сути, госномер присвоить, только цифровой: чтобы было понятно, что едет, кто собственник, куда это едет, в каких условиях и как это перемещается. Такую систему по Вашему поручению мы тоже создаем. Дорожная карта соответствующая разработана. В ближайшие две недели мы в правительство внесем, и в принципе понимаем, что до весны следующего года она будет работать уже в полном объеме. Работать она будет на базе системы "ЭРА-ГЛОНАСС", - сообщил Никитин.
Это, продолжил он, российская система, что позволит полностью контролировать развитие беспилотных технологий и снять ограничения, которые сегодня есть в силу отсутствия контроля за ними.
"Это основные направления, которыми я занимался в последние несколько месяцев", - резюмировал Никитин. После доклада Путин предложил ему "поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта Российской Федерации".
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