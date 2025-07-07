https://ria.ru/20250707/nikitin-2027616018.html
Мишустин высоко оценивает деловые качества Никитина, заявил Путин
Мишустин высоко оценивает деловые качества Никитина, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2025
Мишустин высоко оценивает деловые качества Никитина, заявил Путин
Председатель правительства России Михаил Мишустин высоко оценивает деловые и личные качества исполняющего обязанности министра транспорта РФ Андрея Никитина,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:06:00+03:00
2025-07-07T11:06:00+03:00
2025-07-07T11:17:00+03:00
владимир путин
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андрей никитин (политик)
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин высоко оценивает деловые и личные качества исполняющего обязанности министра транспорта РФ Андрея Никитина, результаты его работы, заявил президент РФ Владимир Путин.В понедельник в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Ранее глава государства подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года."Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые качества, личные, результаты которых Вы добиваетесь в достаточно короткие сроки", - сказал Путин в ходе встречи с Никитиным.
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владимир путин, политика, россия, андрей никитин (политик), михаил мишустин
Владимир Путин, Политика, Россия, Андрей Никитин (политик), Михаил Мишустин
Мишустин высоко оценивает деловые качества Никитина, заявил Путин
Путин: Мишустин высоко оценивает деловые и личные качества Никитина