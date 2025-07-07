https://ria.ru/20250707/nikitin-2027616018.html

Мишустин высоко оценивает деловые качества Никитина, заявил Путин

Мишустин высоко оценивает деловые качества Никитина, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2025

Мишустин высоко оценивает деловые качества Никитина, заявил Путин

Председатель правительства России Михаил Мишустин высоко оценивает деловые и личные качества исполняющего обязанности министра транспорта РФ Андрея Никитина,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:06:00+03:00

2025-07-07T11:06:00+03:00

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владимир путин

политика

россия

андрей никитин (политик)

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин высоко оценивает деловые и личные качества исполняющего обязанности министра транспорта РФ Андрея Никитина, результаты его работы, заявил президент РФ Владимир Путин.В понедельник в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Ранее глава государства подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года."Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые качества, личные, результаты которых Вы добиваетесь в достаточно короткие сроки", - сказал Путин в ходе встречи с Никитиным.

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027616687.html

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владимир путин, политика, россия, андрей никитин (политик), михаил мишустин