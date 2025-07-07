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Нидерланды направят в Польшу истребители F-35 - РИА Новости, 07.07.2025
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14:57 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/niderlandy-2027672445.html
Нидерланды направят в Польшу истребители F-35
Нидерланды направят в Польшу истребители F-35 - РИА Новости, 07.07.2025
Нидерланды направят в Польшу истребители F-35
Нидерланды направят осенью истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в Польше, сообщил министр обороны... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:57:00+03:00
2025-07-07T14:57:00+03:00
в мире
нидерланды
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украина
нато
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ГААГА, 7 июл - РИА Новости. Нидерланды направят осенью истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в Польше, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в письме парламенту. "Этим письмом я информирую о развертывании нидерландских возможностей ПВО для защиты логистического центра НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения в Польше (NSATU)… Нидерланды пообещали поставить F-35 в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года", - говорится в письме Брекелманса палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, распространенном в понедельник. Как отметил министр, развертывание истребителей в Польше "способствует достижению военно-стратегической цели сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО". С миссией F-35 Нидерланды намерены защитить зону альянса от беспилотников и крылатых ракет. В понедельник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и глава минобороны королевства Рубен Брекелманс находится с визитом в Польше.
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в мире, нидерланды, польша, украина, нато, f-35
В мире, Нидерланды, Польша, Украина, НАТО, F-35
Нидерланды направят в Польшу истребители F-35

Нидерланды осенью направят F-35 в Польшу для миссии по помощи Украине

© Фото : Ministry of DefenceИстребители-бомбардировщики F-35
Истребители-бомбардировщики F-35 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Ministry of Defence
Истребители-бомбардировщики F-35. Архивное фото
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ГААГА, 7 июл - РИА Новости. Нидерланды направят осенью истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в Польше, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в письме парламенту.
"Этим письмом я информирую о развертывании нидерландских возможностей ПВО для защиты логистического центра НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения в Польше (NSATU)… Нидерланды пообещали поставить F-35 в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года", - говорится в письме Брекелманса палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, распространенном в понедельник.
Как отметил министр, развертывание истребителей в Польше "способствует достижению военно-стратегической цели сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО".
С миссией F-35 Нидерланды намерены защитить зону альянса от беспилотников и крылатых ракет.
В понедельник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и глава минобороны королевства Рубен Брекелманс находится с визитом в Польше.
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В миреНидерландыПольшаУкраинаНАТОF-35
 
 
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