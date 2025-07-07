https://ria.ru/20250707/niderlandy-2027672445.html

Нидерланды направят в Польшу истребители F-35

Нидерланды направят в Польшу истребители F-35 - РИА Новости, 07.07.2025

Нидерланды направят в Польшу истребители F-35

Нидерланды направят осенью истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в Польше, сообщил министр обороны... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:57:00+03:00

2025-07-07T14:57:00+03:00

2025-07-07T14:57:00+03:00

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ГААГА, 7 июл - РИА Новости. Нидерланды направят осенью истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в Польше, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в письме парламенту. "Этим письмом я информирую о развертывании нидерландских возможностей ПВО для защиты логистического центра НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения в Польше (NSATU)… Нидерланды пообещали поставить F-35 в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года", - говорится в письме Брекелманса палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, распространенном в понедельник. Как отметил министр, развертывание истребителей в Польше "способствует достижению военно-стратегической цели сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО". С миссией F-35 Нидерланды намерены защитить зону альянса от беспилотников и крылатых ракет. В понедельник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и глава минобороны королевства Рубен Брекелманс находится с визитом в Польше.

https://ria.ru/20250704/duda-2027249492.html

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в мире, нидерланды, польша, украина, нато, f-35