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Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в понедельник

Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в понедельник - РИА Новости, 07.07.2025

Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в понедельник

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник прибудет с государственным визитом в Вашингтон и проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, на... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T08:46:00+03:00

2025-07-07T08:46:00+03:00

2025-07-07T08:46:00+03:00

дональд трамп

биньямин нетаньяху

иран

израиль

вашингтон (штат)

в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник прибудет с государственным визитом в Вашингтон и проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой стороны обсудят сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию после недавней военной операции Израиля против ядерной программы Ирана, подготовку соглашения по урегулированию в секторе Газа и другие региональные вопросы. Этот визит в США станет третьим для Нетаньяху с момента прихода в Белый дом президента Трампа, а также первым зарубежным визитом израильского премьера после июньской военной операции в Иране. "Я вместе с супругой начинаю очень важный визит в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом. Это мой третий визит к президенту с тех пор, как он был избран чуть больше полугода назад. Я также встречусь со всеми высокопоставленными должностными лицами администрации, лидерами конгресса от обеих партий и многими другими", - заявил Нетаньяху у трапа самолета в аэропорту Бен-Гурион. По словам Нетаньяху, израильская операция в Иране создала предпосылки для расширения так называемых Авраамовых соглашений о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами региона. В этой связи израильский премьер планирует обсудить с Трампом перспективы расширения "круга мира". Важнейшей темой встреч в Вашингтоне также станет перспектива окончания войны в секторе Газа и достижение сделки по освобождению израильских заложников. Визит Нетаньяху пройдет параллельно с переговорами по сектору Газа в Катаре, куда израильская делегация направилась в воскресенье. На повестке дня переговоров находится обновленное соглашение о прекращении огня сроком на 60 дней и освобождении половины живых заложников, которые удерживаются в анклаве с октября 2023 года.

https://ria.ru/20250705/izrail-2027366801.html

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дональд трамп, биньямин нетаньяху, иран, израиль, вашингтон (штат), в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте