Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в понедельник
Премьер Израиля Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в понедельник
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник прибудет с государственным визитом в Вашингтон и проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой стороны обсудят сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию после недавней военной операции Израиля против ядерной программы Ирана, подготовку соглашения по урегулированию в секторе Газа и другие региональные вопросы.
СМИ узнали, что скрыл Израиль после ударов Ирана
5 июля, 13:28
"Я вместе с супругой начинаю очень важный визит в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом. Это мой третий визит к президенту с тех пор, как он был избран чуть больше полугода назад. Я также встречусь со всеми высокопоставленными должностными лицами администрации, лидерами конгресса от обеих партий и многими другими", - заявил Нетаньяху у трапа самолета в аэропорту Бен-Гурион.
По словам Нетаньяху, израильская операция в Иране создала предпосылки для расширения так называемых Авраамовых соглашений о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами региона. В этой связи израильский премьер планирует обсудить с Трампом перспективы расширения "круга мира".
Важнейшей темой встреч в Вашингтоне также станет перспектива окончания войны в секторе Газа и достижение сделки по освобождению израильских заложников. Визит Нетаньяху пройдет параллельно с переговорами по сектору Газа в Катаре, куда израильская делегация направилась в воскресенье. На повестке дня переговоров находится обновленное соглашение о прекращении огня сроком на 60 дней и освобождении половины живых заложников, которые удерживаются в анклаве с октября 2023 года.