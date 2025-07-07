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Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в понедельник - РИА Новости, 07.07.2025
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08:46 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/netanyakhu--2027584662.html
Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в понедельник
Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в понедельник - РИА Новости, 07.07.2025
Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в понедельник
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник прибудет с государственным визитом в Вашингтон и проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, на... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:46:00+03:00
2025-07-07T08:46:00+03:00
дональд трамп
биньямин нетаньяху
иран
израиль
вашингтон (штат)
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник прибудет с государственным визитом в Вашингтон и проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой стороны обсудят сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию после недавней военной операции Израиля против ядерной программы Ирана, подготовку соглашения по урегулированию в секторе Газа и другие региональные вопросы. Этот визит в США станет третьим для Нетаньяху с момента прихода в Белый дом президента Трампа, а также первым зарубежным визитом израильского премьера после июньской военной операции в Иране. "Я вместе с супругой начинаю очень важный визит в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом. Это мой третий визит к президенту с тех пор, как он был избран чуть больше полугода назад. Я также встречусь со всеми высокопоставленными должностными лицами администрации, лидерами конгресса от обеих партий и многими другими", - заявил Нетаньяху у трапа самолета в аэропорту Бен-Гурион. По словам Нетаньяху, израильская операция в Иране создала предпосылки для расширения так называемых Авраамовых соглашений о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами региона. В этой связи израильский премьер планирует обсудить с Трампом перспективы расширения "круга мира". Важнейшей темой встреч в Вашингтоне также станет перспектива окончания войны в секторе Газа и достижение сделки по освобождению израильских заложников. Визит Нетаньяху пройдет параллельно с переговорами по сектору Газа в Катаре, куда израильская делегация направилась в воскресенье. На повестке дня переговоров находится обновленное соглашение о прекращении огня сроком на 60 дней и освобождении половины живых заложников, которые удерживаются в анклаве с октября 2023 года.
https://ria.ru/20250705/izrail-2027366801.html
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дональд трамп, биньямин нетаньяху, иран, израиль, вашингтон (штат), в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Иран, Израиль, Вашингтон (штат), В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в понедельник

Премьер Израиля Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в понедельник

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник прибудет с государственным визитом в Вашингтон и проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой стороны обсудят сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию после недавней военной операции Израиля против ядерной программы Ирана, подготовку соглашения по урегулированию в секторе Газа и другие региональные вопросы.
Этот визит в США станет третьим для Нетаньяху с момента прихода в Белый дом президента Трампа, а также первым зарубежным визитом израильского премьера после июньской военной операции в Иране.
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"Я вместе с супругой начинаю очень важный визит в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом. Это мой третий визит к президенту с тех пор, как он был избран чуть больше полугода назад. Я также встречусь со всеми высокопоставленными должностными лицами администрации, лидерами конгресса от обеих партий и многими другими", - заявил Нетаньяху у трапа самолета в аэропорту Бен-Гурион.
По словам Нетаньяху, израильская операция в Иране создала предпосылки для расширения так называемых Авраамовых соглашений о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами региона. В этой связи израильский премьер планирует обсудить с Трампом перспективы расширения "круга мира".
Важнейшей темой встреч в Вашингтоне также станет перспектива окончания войны в секторе Газа и достижение сделки по освобождению израильских заложников. Визит Нетаньяху пройдет параллельно с переговорами по сектору Газа в Катаре, куда израильская делегация направилась в воскресенье. На повестке дня переговоров находится обновленное соглашение о прекращении огня сроком на 60 дней и освобождении половины живых заложников, которые удерживаются в анклаве с октября 2023 года.
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Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуИранИзраильВашингтон (штат)В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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