Ученые раскрыли тайну атласов Сибири, созданных для Петра Первого

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Три уникальные атласа сибирского региона, созданные в эпоху Петра I Семеном Ремезовым в конце XVII – начале XVIII веков, исследовали ученые ТюмГУ. Специалисты выдвинули гипотезу, что они не все были переданы в канцелярию, в столицу Российского государства, поскольку представленные в них данные могли изменить действующие свободы региона. Результаты представлены в журнале Фронтирных Исследований.Атласы Сибири создавались архитектором, картографом и историком Семеном Ремезовым с 1690-х годов, некоторые, как утверждали ряд исследователей, по прямому приказу Петра I. Однако до столицы дошли не все документы, оставшись в архивах вплоть до XX века, рассказал директор Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Владимир Костомаров."Стремясь отобразить в наиболее подробном атласе ("Хорографической книге") все существующие и, возможно, существовавшие населенные пункты, Ремезов показал, что население Сибири сопоставимо по плотности заселения с европейской частью Российской Империи. Это могло повлиять на режим налогообложения региона", — высказал такую гипотезу ученый.По мнению историков ТюмГУ, местные власти не охотно обнародовали все сборники географических данных о Сибири как для сохранения режима благоприятного налогообложения, так и для нужд эффективного регионального правления, ведь это был наглядный пространственный справочник и путеводитель.В настоящее время атласы Сибири Семена Ремезова могут быть использованы для открытия новых исторических и археологических памятников, добавил Костомаров. В этих географических справочниках содержится информация о существовавших в XVII –XVIII веках населенных пунктах, которые отсутствуют на картах XXI века. Определить их координаты можно по положению речных сетей, которые точно совпадают с современными."Сопоставление чертежей Семена Ремезова с географическими реалиями проводилось от крупных исторических населенных пунктов в центре на удалении в 5, 10, 20 и 50 километров. Области такого радиуса позволяют оценить расположение и иерархию не только населенных пунктов, но и положение пашен и домохозяйств, которые были связанны с центрами, и посмотреть динамику изменения и измерения эффективности землепользования", — объяснил исследователь.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
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Ученые раскрыли тайну атласов Сибири, созданных для Петра Первого
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Три уникальные атласа сибирского региона, созданные в эпоху Петра I Семеном Ремезовым в конце XVII – начале XVIII веков, исследовали ученые ТюмГУ. Специалисты выдвинули гипотезу, что они не все были переданы в канцелярию, в столицу Российского государства, поскольку представленные в них данные могли изменить действующие свободы региона. Результаты представлены в журнале Фронтирных Исследований.
Атласы Сибири создавались архитектором, картографом и историком Семеном Ремезовым с 1690-х годов, некоторые, как утверждали ряд исследователей, по прямому приказу Петра I. Однако до столицы дошли не все документы, оставшись в архивах вплоть до XX века, рассказал директор Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Владимир Костомаров.
"Стремясь отобразить в наиболее подробном атласе ("Хорографической книге") все существующие и, возможно, существовавшие населенные пункты, Ремезов показал, что население Сибири сопоставимо по плотности заселения с европейской частью Российской Империи. Это могло повлиять на режим налогообложения региона", — высказал такую гипотезу ученый.
По мнению историков ТюмГУ, местные власти не охотно обнародовали все сборники географических данных о Сибири как для сохранения режима благоприятного налогообложения, так и для нужд эффективного регионального правления, ведь это был наглядный пространственный справочник и путеводитель.
В настоящее время атласы Сибири Семена Ремезова могут быть использованы для открытия новых исторических и археологических памятников, добавил Костомаров. В этих географических справочниках содержится информация о существовавших в XVII –XVIII веках населенных пунктах, которые отсутствуют на картах XXI века. Определить их координаты можно по положению речных сетей, которые точно совпадают с современными.
"Сопоставление чертежей Семена Ремезова с географическими реалиями проводилось от крупных исторических населенных пунктов в центре на удалении в 5, 10, 20 и 50 километров. Области такого радиуса позволяют оценить расположение и иерархию не только населенных пунктов, но и положение пашен и домохозяйств, которые были связанны с центрами, и посмотреть динамику изменения и измерения эффективности землепользования", — объяснил исследователь.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
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