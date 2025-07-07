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Ученые раскрыли тайну атласов Сибири, созданных для Петра Первого - РИА Новости, 07.07.2025
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Наука
 
07:00 07.07.2025 (обновлено: 10:09 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/nauka-2027193978.html
Ученые раскрыли тайну атласов Сибири, созданных для Петра Первого
Ученые раскрыли тайну атласов Сибири, созданных для Петра Первого - РИА Новости, 07.07.2025
Ученые раскрыли тайну атласов Сибири, созданных для Петра Первого
Три уникальные атласа сибирского региона, созданные в эпоху Петра I Семеном Ремезовым в конце XVII ­­– начале XVIII веков, исследовали ученые ТюмГУ. Специалисты РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T07:00:00+03:00
2025-07-07T10:09:00+03:00
наука
наука
университетская наука
российская империя
петр i
российский научный фонд
история
тюменский государственный университет
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Три уникальные атласа сибирского региона, созданные в эпоху Петра I Семеном Ремезовым в конце XVII ­­– начале XVIII веков, исследовали ученые ТюмГУ. Специалисты выдвинули гипотезу, что они не все были переданы в канцелярию, в столицу Российского государства, поскольку представленные в них данные могли изменить действующие свободы региона. Результаты представлены в журнале Фронтирных Исследований.Атласы Сибири создавались архитектором, картографом и историком Семеном Ремезовым с 1690-х годов, некоторые, как утверждали ряд исследователей, по прямому приказу Петра I. Однако до столицы дошли не все документы, оставшись в архивах вплоть до XX века, рассказал директор Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Владимир Костомаров."Стремясь отобразить в наиболее подробном атласе ("Хорографической книге") все существующие и, возможно, существовавшие населенные пункты, Ремезов показал, что население Сибири сопоставимо по плотности заселения с европейской частью Российской Империи. Это могло повлиять на режим налогообложения региона", — высказал такую гипотезу ученый.По мнению историков ТюмГУ, местные власти не охотно обнародовали все сборники географических данных о Сибири как для сохранения режима благоприятного налогообложения, так и для нужд эффективного регионального правления, ведь это был наглядный пространственный справочник и путеводитель.В настоящее время атласы Сибири Семена Ремезова могут быть использованы для открытия новых исторических и археологических памятников, добавил Костомаров. В этих географических справочниках содержится информация о существовавших в XVII –XVIII веках населенных пунктах, которые отсутствуют на картах XXI века. Определить их координаты можно по положению речных сетей, которые точно совпадают с современными."Сопоставление чертежей Семена Ремезова с географическими реалиями проводилось от крупных исторических населенных пунктов в центре на удалении в 5, 10, 20 и 50 километров. Области такого радиуса позволяют оценить расположение и иерархию не только населенных пунктов, но и положение пашен и домохозяйств, которые были связанны с центрами, и посмотреть динамику изменения и измерения эффективности землепользования", — объяснил исследователь.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
https://ria.ru/20250412/nauka-2010750787.html
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наука, университетская наука, российская империя, петр i, российский научный фонд, история, тюменский государственный университет, тюмень, тобольск, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике
Наука, Наука, Университетская наука, Российская империя, Петр I, Российский научный фонд, история, Тюменский государственный университет, Тюмень, Тобольск, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике

Ученые раскрыли тайну атласов Сибири, созданных для Петра Первого

© Public domainИллюстрация из "Атласа Сибири" Семена Ремизова
Иллюстрация из Атласа Сибири Семена Ремизова - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Public domain
Иллюстрация из "Атласа Сибири" Семена Ремизова
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Три уникальные атласа сибирского региона, созданные в эпоху Петра I Семеном Ремезовым в конце XVII ­­– начале XVIII веков, исследовали ученые ТюмГУ. Специалисты выдвинули гипотезу, что они не все были переданы в канцелярию, в столицу Российского государства, поскольку представленные в них данные могли изменить действующие свободы региона. Результаты представлены в журнале Фронтирных Исследований.
Атласы Сибири создавались архитектором, картографом и историком Семеном Ремезовым с 1690-х годов, некоторые, как утверждали ряд исследователей, по прямому приказу Петра I. Однако до столицы дошли не все документы, оставшись в архивах вплоть до XX века, рассказал директор Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Владимир Костомаров.
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"Стремясь отобразить в наиболее подробном атласе ("Хорографической книге") все существующие и, возможно, существовавшие населенные пункты, Ремезов показал, что население Сибири сопоставимо по плотности заселения с европейской частью Российской Империи. Это могло повлиять на режим налогообложения региона", — высказал такую гипотезу ученый.
© Фото : директор Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Владимир КостомаровКарта населенных пунктов из трудов Семена Ремезова
Карта населенных пунктов из трудов Семена Ремезова
Карта населенных пунктов из трудов Семена Ремезова
© Фото : директор Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Владимир Костомаров
1 из 3
© Public domainИллюстрация из "Атласа Сибири" Семена Ремизова
Иллюстрация из Атласа Сибири Семена Ремизова
Иллюстрация из "Атласа Сибири" Семена Ремизова
© Public domain
2 из 3
© Public domainИллюстрация из "Атласа Сибири" Семена Ремизова
Иллюстрация из Атласа Сибири Семена Ремизова
Иллюстрация из "Атласа Сибири" Семена Ремизова
© Public domain
3 из 3
Карта населенных пунктов из трудов Семена Ремезова
© Фото : директор Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Владимир Костомаров
1 из 3
Иллюстрация из "Атласа Сибири" Семена Ремизова
© Public domain
2 из 3
Иллюстрация из "Атласа Сибири" Семена Ремизова
© Public domain
3 из 3
По мнению историков ТюмГУ, местные власти не охотно обнародовали все сборники географических данных о Сибири как для сохранения режима благоприятного налогообложения, так и для нужд эффективного регионального правления, ведь это был наглядный пространственный справочник и путеводитель.
В настоящее время атласы Сибири Семена Ремезова могут быть использованы для открытия новых исторических и археологических памятников, добавил Костомаров. В этих географических справочниках содержится информация о существовавших в XVII –XVIII веках населенных пунктах, которые отсутствуют на картах XXI века. Определить их координаты можно по положению речных сетей, которые точно совпадают с современными.
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"Сопоставление чертежей Семена Ремезова с географическими реалиями проводилось от крупных исторических населенных пунктов в центре на удалении в 5, 10, 20 и 50 километров. Области такого радиуса позволяют оценить расположение и иерархию не только населенных пунктов, но и положение пашен и домохозяйств, которые были связанны с центрами, и посмотреть динамику изменения и измерения эффективности землепользования", — объяснил исследователь.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссийская империяПетр IРоссийский научный фондисторияТюменский государственный университетТюменьТобольскСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебнике
 
 
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