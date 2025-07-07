Бывший солдат ВСУ рассказал, как трофейное оружие НАТО помогает ВС России
Трофейное оружие НАТО помогает ВС России освобождать Запорожскую область
Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Трофейное оружие из стран НАТО уже помогает РФ освобождать Запорожскую область, заявил РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на сторону России, боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным "Щука".
Ранее боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Пальма" рассказал РИА Новости, что отряду имени Мартына Пушкаря из перешедших на сторону России бывших солдат ВСУ, которые прошли обучение в странах НАТО, передали трофейное натовское оружие. Среди него были винтовки M4, UAR-15, пулемет FN MAG, автоматический гранатомет калибром 40 миллиметров и боеприпасы к ним.
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"Это (натовское - ред.) оружие поможет нам в освобождении нашей запорожской родной земли. Благодарю группировку войск "Восток" за предоставленное нам трофейное оружие. Мы найдем ему полезное применение", - сказал "Щука".
Даже несмотря на легкие повреждения оружия при штурме, оно осталось пригодным и будет использовано бойцами добровольческого отряда.
"Винтовка М4 штурмовая 5,56 (калибр - ред.) для ближнего боя. Эта винтовка подходит только для ближнего боя. Несмотря на то, что она получила осколочное повреждение, она продолжает себя вести в бою отлично и пригодится нашему подразделению в следующих боях", - отметил боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Стеф".
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.