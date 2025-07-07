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Бывший солдат ВСУ рассказал, как трофейное оружие НАТО помогает ВС России - РИА Новости, 07.07.2025
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23:07 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/nato-2027789317.html
Бывший солдат ВСУ рассказал, как трофейное оружие НАТО помогает ВС России
Бывший солдат ВСУ рассказал, как трофейное оружие НАТО помогает ВС России - РИА Новости, 07.07.2025
Бывший солдат ВСУ рассказал, как трофейное оружие НАТО помогает ВС России
Трофейное оружие из стран НАТО уже помогает РФ освобождать Запорожскую область, заявил РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на сторону России, боец... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:07:00+03:00
2025-07-07T23:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Трофейное оружие из стран НАТО уже помогает РФ освобождать Запорожскую область, заявил РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на сторону России, боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным "Щука". Ранее боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Пальма" рассказал РИА Новости, что отряду имени Мартына Пушкаря из перешедших на сторону России бывших солдат ВСУ, которые прошли обучение в странах НАТО, передали трофейное натовское оружие. Среди него были винтовки M4, UAR-15, пулемет FN MAG, автоматический гранатомет калибром 40 миллиметров и боеприпасы к ним. "Это (натовское - ред.) оружие поможет нам в освобождении нашей запорожской родной земли. Благодарю группировку войск "Восток" за предоставленное нам трофейное оружие. Мы найдем ему полезное применение", - сказал "Щука". Даже несмотря на легкие повреждения оружия при штурме, оно осталось пригодным и будет использовано бойцами добровольческого отряда. "Винтовка М4 штурмовая 5,56 (калибр - ред.) для ближнего боя. Эта винтовка подходит только для ближнего боя. Несмотря на то, что она получила осколочное повреждение, она продолжает себя вести в бою отлично и пригодится нашему подразделению в следующих боях", - отметил боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Стеф". Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250408/nato-2010106573.html
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россия, запорожская область, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Бывший солдат ВСУ рассказал, как трофейное оружие НАТО помогает ВС России

Трофейное оружие НАТО помогает ВС России освобождать Запорожскую область

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Трофейное оружие из стран НАТО уже помогает РФ освобождать Запорожскую область, заявил РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на сторону России, боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным "Щука".
Ранее боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Пальма" рассказал РИА Новости, что отряду имени Мартына Пушкаря из перешедших на сторону России бывших солдат ВСУ, которые прошли обучение в странах НАТО, передали трофейное натовское оружие. Среди него были винтовки M4, UAR-15, пулемет FN MAG, автоматический гранатомет калибром 40 миллиметров и боеприпасы к ним.
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"Это (натовское - ред.) оружие поможет нам в освобождении нашей запорожской родной земли. Благодарю группировку войск "Восток" за предоставленное нам трофейное оружие. Мы найдем ему полезное применение", - сказал "Щука".
Даже несмотря на легкие повреждения оружия при штурме, оно осталось пригодным и будет использовано бойцами добровольческого отряда.
"Винтовка М4 штурмовая 5,56 (калибр - ред.) для ближнего боя. Эта винтовка подходит только для ближнего боя. Несмотря на то, что она получила осколочное повреждение, она продолжает себя вести в бою отлично и пригодится нашему подразделению в следующих боях", - отметил боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Стеф".
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьУкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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