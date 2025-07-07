https://ria.ru/20250707/nalogi-2027668717.html

Россия ратифицировала соглашение с ОАЭ по налогообложению

Россия ратифицировала соглашение с ОАЭ по налогообложению - РИА Новости, 07.07.2025

Россия ратифицировала соглашение с ОАЭ по налогообложению

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об устранении двойного... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:42:00+03:00

2025-07-07T14:42:00+03:00

2025-07-07T14:51:00+03:00

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абу-даби

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Соглашение было подписано в Абу-Даби 17 февраля 2025 года. Оно обеспечивает условия, при которых юридические и физические лица России и ОАЭ не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций.Соглашение содержит исчерпывающий перечень налогов, к которым оно применяется, порядок их уплаты и критерии ограничения льгот; определяет методы устранения двойного налогообложения, порядок рассмотрения обращений и заявлений резидентов, разрешения споров; а также гарантирует недопущение налоговой дискриминации.Соглашение регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения; прибыли от предпринимательской деятельности, от морских и воздушных международных перевозок; налогообложения дивидендов и процентов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов физических лиц. В частности, оно предусматривает налоговую ставку в 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти.Раньше в отношениях между Россией и ОАЭ действовало межправсоглашение о налогообложении дохода от инвестиций договаривающихся государств и их финансовых и инвестиционных учреждений, подписанное в Абу-Даби 7 декабря 2011 года.Необходимость пересмотра данного соглашения была обусловлена изменившимися условиями экономической деятельности как в РФ, так и в ОАЭ. В частности происходила активная переориентация российского бизнеса на рынки стран Азии и Ближнего Востока. При этом ОАЭ играют особую роль в расширении экономических связей РФ на ближневосточном направлении, отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20250627/oae-2025841102.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024389395.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, оаэ, экономика, владимир путин, абу-даби