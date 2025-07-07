https://ria.ru/20250707/moskva-2027654211.html
В Москве проведут капитальный ремонт 10 домов
В Москве проведут капитальный ремонт 10 домов - РИА Новости, 07.07.2025
В Москве проведут капитальный ремонт 10 домов
Капитальный ремонт пройдет в 10 домах в стиле эклектики в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:34:00+03:00
2025-07-07T13:34:00+03:00
2025-07-07T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капитальный ремонт пройдет в 10 домах в стиле эклектики в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "По программе капитального ремонта в этом году приведут в порядок 10 жилых домов в стиле эклектики. Больше всего таких зданий расположено в центре Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что отличие стиля состоит в разнообразии архитектурных форм и решений разных эпох. Он был популярен в XIX веке, когда пришел на смену строгому классицизму. Подчеркивается, что для сохранения первозданного облика здания был разработан уникальный проект капремонта, подобраны качественные отечественные материалы и технологии. Работы начались с расчистки и ремонта штукатурного слоя фасадов. Также мастера уже приступили к локальной вычинке кирпичной кладки, устройству швов и нанесению антигрибковой защиты, затем они кропотливо восстановят архитектурные элементы. Кроме того, подготовленные фасады заново окрасят: рустованную часть и верхние этажи оформят двумя оттенками зеленого цвета. Помимо этого, обновят цоколь, заменят водосточные трубы и отремонтируют входную группу. "В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что реализуемая в столице региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250707/moskva-2027649563.html
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве проведут капитальный ремонт 10 домов
В 10 домах в стиле эклектики в Москве пройдет капитальный ремонт
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капитальный ремонт пройдет в 10 домах в стиле эклектики в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"По программе капитального ремонта в этом году приведут в порядок 10 жилых домов в стиле эклектики. Больше всего таких зданий расположено в центре Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отличие стиля состоит в разнообразии архитектурных форм и решений разных эпох. Он был популярен в XIX веке, когда пришел на смену строгому классицизму.
Подчеркивается, что для сохранения первозданного облика здания был разработан уникальный проект капремонта, подобраны качественные отечественные материалы и технологии. Работы начались с расчистки и ремонта штукатурного слоя фасадов. Также мастера уже приступили к локальной вычинке кирпичной кладки, устройству швов и нанесению антигрибковой защиты, затем они кропотливо восстановят архитектурные элементы.
Кроме того, подготовленные фасады заново окрасят: рустованную часть и верхние этажи оформят двумя оттенками зеленого цвета. Помимо этого, обновят цоколь, заменят водосточные трубы и отремонтируют входную группу.
"В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что реализуемая в столице региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни", - добавляется в сообщении.