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Ефимов: инвесторы арендовали 22 га земли в ТиНАО с 2018 года - РИА Новости, 07.07.2025
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14:08 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/moskva-2027651821.html
Ефимов: инвесторы арендовали 22 га земли в ТиНАО с 2018 года
Ефимов: инвесторы арендовали 22 га земли в ТиНАО с 2018 года - РИА Новости, 07.07.2025
Ефимов: инвесторы арендовали 22 га земли в ТиНАО с 2018 года
Инвесторы с 2018 года получили на торгах 22 гектара земли в Новой Москве для возведения коммерческой недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:08:00+03:00
2025-07-07T14:08:00+03:00
коммерческая недвижимость
тинао
новая москва
новомосковский административный округ
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Инвесторы с 2018 года получили на торгах 22 гектара земли в Новой Москве для возведения коммерческой недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвесторы могут арендовать в ТиНАО землю для возведения коммерческой недвижимости по итогам открытых торгов с 2018 года. За это время на территории Троицкого и Новомосковского административных округов победителям аукционов выделено свыше 40 участков общей площадью 22 гектара. На них предусмотрено строительство более 470 тысяч квадратных метров торгово-развлекательных и деловых комплексов, медицинских, спортивных и других объектов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В планах победителей торгов – возведение торговых комплексов и бизнес-центров, производственных зданий, спорткомплексов, АЗС, медцентра и других объектов, указывается в сообщении.Как уточняется в нем, в Троицком округе по итогам торгов арендовано получили 27 земельных участков общей площадью около 17 гектаров, на которых планируется возвести свыше 217 тысяч квадратных метров недвижимости. В Новомосковском округе инвесторы получили 16 участков суммарно примерно на 5 гектаров и намерены построить 255 тысяч квадратных метров, указывается в сообщении.
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тинао
новая москва
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коммерческая недвижимость, тинао, новая москва, новомосковский административный округ, владимир ефимов (правительство москвы)
Коммерческая недвижимость, ТиНАО, Новая Москва, Новомосковский административный округ, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: инвесторы арендовали 22 га земли в ТиНАО с 2018 года

Ефимов: инвесторы с 2018 года получили 22 га в ТиНАО под нежилую недвижимость

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Инвесторы с 2018 года получили на торгах 22 гектара земли в Новой Москве для возведения коммерческой недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Инвесторы могут арендовать в ТиНАО землю для возведения коммерческой недвижимости по итогам открытых торгов с 2018 года. За это время на территории Троицкого и Новомосковского административных округов победителям аукционов выделено свыше 40 участков общей площадью 22 гектара. На них предусмотрено строительство более 470 тысяч квадратных метров торгово-развлекательных и деловых комплексов, медицинских, спортивных и других объектов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В планах победителей торгов – возведение торговых комплексов и бизнес-центров, производственных зданий, спорткомплексов, АЗС, медцентра и других объектов, указывается в сообщении.
Как уточняется в нем, в Троицком округе по итогам торгов арендовано получили 27 земельных участков общей площадью около 17 гектаров, на которых планируется возвести свыше 217 тысяч квадратных метров недвижимости. В Новомосковском округе инвесторы получили 16 участков суммарно примерно на 5 гектаров и намерены построить 255 тысяч квадратных метров, указывается в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Коммерческая недвижимостьТиНАОНовая МоскваНовомосковский административный округВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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