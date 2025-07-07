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Более 26 тысяч водных растений высадят на столичных прудах - РИА Новости, 07.07.2025
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13:37 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/moskva-2027649679.html
Более 26 тысяч водных растений высадят на столичных прудах
Более 26 тысяч водных растений высадят на столичных прудах - РИА Новости, 07.07.2025
Более 26 тысяч водных растений высадят на столичных прудах
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы высадят более 26 тысяч водных растений разных видов на пяти столичных прудах, которые в 2024 году прошли... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:37:00+03:00
2025-07-07T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы высадят более 26 тысяч водных растений разных видов на пяти столичных прудах, которые в 2024 году прошли реабилитацию, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы высадят более 26 тысяч водных растений разных видов на пяти столичных прудах, которые в 2024 году прошли реабилитацию. Общая площадь водных экологических объектов составит около 1,4 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что 11 тысяч новых растений уже появились на Верхнем и Нижнем Ивановских прудах на востоке столицы и более 1400 — на Ярославском пруду на северо-востоке города. Еще около 14 тысяч растений предстоит высадить на Троицком и Соловьином прудах на юго-западе. "Работники ГУП "Мосводосток" бережно относятся к экологической среде, сформировавшейся в водоемах, и регулярно следят за состоянием растительности. Ее высаживают в заранее сформированные зоны биоплато, которые отделены от основной акватории водоема габионными конструкциями. Это необходимо, чтобы грунт не попадал в пруд и не приводил к заиливанию. В верхний слой высаживают водные растения с закрытой корневой системой, которые легко приживаются в водоеме", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что в биоплато высаживают как распространенные в средних широтах России, так и краснокнижные водные растения: виды ириса обыкновенного, болотного и желтого, сусак зонтичный, рогоз узколистный, тростник, камыш и кувшинки. Растения выбираются не только по красоте, но и по их свойствам, в частности, извлечению биогенных загрязнений из воды. Они препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение пруда, способствуют общему улучшению его экологического баланса, самоочищению воды от вредных примесей.
https://ria.ru/20250704/lebed-2027303931.html
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городское хозяйство москвы, москва, россия
Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия
Более 26 тысяч водных растений высадят на столичных прудах

Более 26 тысяч водных растений высадят на пяти прудах в Москве

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыСпециалисты комплекса городского хозяйства Москвы высаживают водные растения
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы высаживают водные растения - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы высаживают водные растения
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы высадят более 26 тысяч водных растений разных видов на пяти столичных прудах, которые в 2024 году прошли реабилитацию, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы высадят более 26 тысяч водных растений разных видов на пяти столичных прудах, которые в 2024 году прошли реабилитацию. Общая площадь водных экологических объектов составит около 1,4 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 11 тысяч новых растений уже появились на Верхнем и Нижнем Ивановских прудах на востоке столицы и более 1400 — на Ярославском пруду на северо-востоке города. Еще около 14 тысяч растений предстоит высадить на Троицком и Соловьином прудах на юго-западе.
"Работники ГУП "Мосводосток" бережно относятся к экологической среде, сформировавшейся в водоемах, и регулярно следят за состоянием растительности. Ее высаживают в заранее сформированные зоны биоплато, которые отделены от основной акватории водоема габионными конструкциями. Это необходимо, чтобы грунт не попадал в пруд и не приводил к заиливанию. В верхний слой высаживают водные растения с закрытой корневой системой, которые легко приживаются в водоеме", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в биоплато высаживают как распространенные в средних широтах России, так и краснокнижные водные растения: виды ириса обыкновенного, болотного и желтого, сусак зонтичный, рогоз узколистный, тростник, камыш и кувшинки. Растения выбираются не только по красоте, но и по их свойствам, в частности, извлечению биогенных загрязнений из воды. Они препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение пруда, способствуют общему улучшению его экологического баланса, самоочищению воды от вредных примесей.
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