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Гарбузов: компания втрое увеличила выпуск искусственных хрусталиков глаза - РИА Новости, 07.07.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/moskva-2027598780.html
Гарбузов: компания втрое увеличила выпуск искусственных хрусталиков глаза
Гарбузов: компания втрое увеличила выпуск искусственных хрусталиков глаза - РИА Новости, 07.07.2025
Гарбузов: компания втрое увеличила выпуск искусственных хрусталиков глаза
Столичный производитель искусственных хрусталиков глаза за период с 2022 года выпустил свыше 230 тысяч интраокулярных линз, производство выросло в три раза,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:13:00+03:00
2025-07-07T12:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
екатеринбург
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Столичный производитель искусственных хрусталиков глаза за период с 2022 года выпустил свыше 230 тысяч интраокулярных линз, производство выросло в три раза, сообщил в понедельник министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Он рассказал, что данная продукция представлена на стенде правительства Москвы в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге."Москва по праву занимает одну из лидирующих позиций по разработке и производству высокотехнологичных медицинских изделий и оборудования. Научно-технический потенциал столичных предприятий позволяет создавать уникальные решения, которые открывают перспективы для развития персонализированной медицины и лечения сложных заболеваний", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Министр добавил, что ООО "НанОптика" с 2022 года изготовила более 230 тысяч интраокулярных отечественных линз. Производство выросло в три раза за последние пару лет.Отмечается, что усовершенствованный дизайн данных линз был разработан в сотрудничестве с ведущими российскими микрохирургами-офтальмологами.В свою очередь, гендиректор компании Денис Ключников заявил, что данная продукция соответствует международным стандартам. Отечественные врачи оценили качество этих искусственных хрусталиков.На сегодняшний день в столице более 300 промпредприятий выпускают лекарственные препараты, медицинские изделия, а также оборудование, уточнили в пресс-службе департамента. Среди ассортимента – диагностические реагенты, неонатальные облучатели, аппараты УЗИ и пр. Отрасль регулярно демонстрирует уверенный рост, чему способствует благоприятный инвестиционный климат и доступность различных мер поддержки.Ранее Гарбузов сообщал, что компания ОЭЗ Москвы разработала новый роботизированный комплекс, который может перевозить до 100 килограммов грузов по любой местности.
https://ria.ru/20250706/innoprom-2027489924.html
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москва, екатеринбург, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Екатеринбург, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: компания втрое увеличила выпуск искусственных хрусталиков глаза

Гарбузов: выпуск искусственных хрусталиков глаза вырос втрое у компании в Москве

© Фото : пресс-служба ДИППСтоличная компания втрое увеличила производство искусственных хрусталиков глаза
Столичная компания втрое увеличила производство искусственных хрусталиков глаза - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Столичная компания втрое увеличила производство искусственных хрусталиков глаза
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Столичный производитель искусственных хрусталиков глаза за период с 2022 года выпустил свыше 230 тысяч интраокулярных линз, производство выросло в три раза, сообщил в понедельник министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
Он рассказал, что данная продукция представлена на стенде правительства Москвы в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
Стенд правительства Москвы на международной выставке Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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"Москва по праву занимает одну из лидирующих позиций по разработке и производству высокотехнологичных медицинских изделий и оборудования. Научно-технический потенциал столичных предприятий позволяет создавать уникальные решения, которые открывают перспективы для развития персонализированной медицины и лечения сложных заболеваний", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Министр добавил, что ООО "НанОптика" с 2022 года изготовила более 230 тысяч интраокулярных отечественных линз. Производство выросло в три раза за последние пару лет.
Отмечается, что усовершенствованный дизайн данных линз был разработан в сотрудничестве с ведущими российскими микрохирургами-офтальмологами.
В свою очередь, гендиректор компании Денис Ключников заявил, что данная продукция соответствует международным стандартам. Отечественные врачи оценили качество этих искусственных хрусталиков.
На сегодняшний день в столице более 300 промпредприятий выпускают лекарственные препараты, медицинские изделия, а также оборудование, уточнили в пресс-службе департамента. Среди ассортимента – диагностические реагенты, неонатальные облучатели, аппараты УЗИ и пр. Отрасль регулярно демонстрирует уверенный рост, чему способствует благоприятный инвестиционный климат и доступность различных мер поддержки.
Ранее Гарбузов сообщал, что компания ОЭЗ Москвы разработала новый роботизированный комплекс, который может перевозить до 100 килограммов грузов по любой местности.
Музыкальные инструменты производят из материала компании ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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5 июля, 13:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЕкатеринбургАнатолий Гарбузов
 
 
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