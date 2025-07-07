https://ria.ru/20250707/moskva-2027598780.html

Гарбузов: компания втрое увеличила выпуск искусственных хрусталиков глаза

Гарбузов: компания втрое увеличила выпуск искусственных хрусталиков глаза - РИА Новости, 07.07.2025

Гарбузов: компания втрое увеличила выпуск искусственных хрусталиков глаза

Столичный производитель искусственных хрусталиков глаза за период с 2022 года выпустил свыше 230 тысяч интраокулярных линз, производство выросло в три раза,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:13:00+03:00

2025-07-07T12:13:00+03:00

2025-07-07T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

екатеринбург

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Столичный производитель искусственных хрусталиков глаза за период с 2022 года выпустил свыше 230 тысяч интраокулярных линз, производство выросло в три раза, сообщил в понедельник министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Он рассказал, что данная продукция представлена на стенде правительства Москвы в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге."Москва по праву занимает одну из лидирующих позиций по разработке и производству высокотехнологичных медицинских изделий и оборудования. Научно-технический потенциал столичных предприятий позволяет создавать уникальные решения, которые открывают перспективы для развития персонализированной медицины и лечения сложных заболеваний", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Министр добавил, что ООО "НанОптика" с 2022 года изготовила более 230 тысяч интраокулярных отечественных линз. Производство выросло в три раза за последние пару лет.Отмечается, что усовершенствованный дизайн данных линз был разработан в сотрудничестве с ведущими российскими микрохирургами-офтальмологами.В свою очередь, гендиректор компании Денис Ключников заявил, что данная продукция соответствует международным стандартам. Отечественные врачи оценили качество этих искусственных хрусталиков.На сегодняшний день в столице более 300 промпредприятий выпускают лекарственные препараты, медицинские изделия, а также оборудование, уточнили в пресс-службе департамента. Среди ассортимента – диагностические реагенты, неонатальные облучатели, аппараты УЗИ и пр. Отрасль регулярно демонстрирует уверенный рост, чему способствует благоприятный инвестиционный климат и доступность различных мер поддержки.Ранее Гарбузов сообщал, что компания ОЭЗ Москвы разработала новый роботизированный комплекс, который может перевозить до 100 килограммов грузов по любой местности.

https://ria.ru/20250706/innoprom-2027489924.html

https://ria.ru/20250705/garbuzov-2027359513.html

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москва, екатеринбург, анатолий гарбузов