Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как мошенники заставляют скачивать вредоносное ПО - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/moshenniki-2027590257.html
Россиянам рассказали, как мошенники заставляют скачивать вредоносное ПО
Россиянам рассказали, как мошенники заставляют скачивать вредоносное ПО - РИА Новости, 07.07.2025
Россиянам рассказали, как мошенники заставляют скачивать вредоносное ПО
Мошенники под видом оператора связи, правоохранительных органов или "коллег" заставляют россиян скачивать вредоносное ПО, предупреждает управление по... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:20:00+03:00
2025-07-07T09:20:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019743951_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_cb4d6d78da96215159ae700847a82e0c.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мошенники под видом оператора связи, правоохранительных органов или "коллег" заставляют россиян скачивать вредоносное ПО, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Вредоносное программное обеспечение не появляется в устройстве из ниоткуда. Цель злоумышленников - обойти вашу осторожность и заставить добровольно установить вредоносный APK-файл на ваш Android-телефон", - говорится в сообщении. Один из самых распространенных методов - под видом оператора связи. "Предлог: "для пролонгации (продления) договора", "перехода на новый тариф 5G", "улучшения качества связи"… утверждают, что из-за смены номера/тарифа вам срочно нужно внести изменения в банковское приложение, и для этого якобы требуется установить их "служебную" программу", - уточнили правоохранители. Мошенники создают искусственную срочность и страх, что бездействие приведет к проблемам со связью или банковскими операциями. "Под видом сотрудника банка… "требуется обновить банковское приложение", "проверить начисленные бонусы/кешбэк", "защитить счет от подозрительных операций"… просят установить "обновленную" или "специальную защитную" версию банковского приложения (Сбер.apk, ВТБ.apk, ЦБ.apk, Security.apk), чтобы "проверить бонусы" или "перевести деньги на безопасный счет", - отмечают полицейские. В этом приеме аферисты играют на желании получить выгоду (бонусы) или на страхе потерять деньги. В ведомстве уточнили, что злоумышленники продолжают выдавать себя сотрудниками госорганов (Госуслуги, ПФР, МФЦ, суды) и правоохранительных структур. Они используют авторитет, сильно давят на страх, создают панику и ощущение, что только их инструкция спасет деньги. "Под видом знакомого или "коллеги"… "привет, посмотри эти фото/видео!", "Вам документ (приказ, договор)", "Тут важная информация о вас/вашем номере"… Используют любопытство или создают интригу ("важная информация о вас")", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250627/moshennik-2025724870.html
https://ria.ru/20250622/moshenniki-2024585563.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019743951_229:0:2930:2026_1920x0_80_0_0_d1b4cc2e70b42a362459412021eabe8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россиянам рассказали, как мошенники заставляют скачивать вредоносное ПО

МВД: мошенники хитростью заставляют россиян скачивать вредоносное ПО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДевушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Девушка с мобильным телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мошенники под видом оператора связи, правоохранительных органов или "коллег" заставляют россиян скачивать вредоносное ПО, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Вредоносное программное обеспечение не появляется в устройстве из ниоткуда. Цель злоумышленников - обойти вашу осторожность и заставить добровольно установить вредоносный APK-файл на ваш Android-телефон", - говорится в сообщении.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:58905
11 февраля, 13:50
Один из самых распространенных методов - под видом оператора связи. "Предлог: "для пролонгации (продления) договора", "перехода на новый тариф 5G", "улучшения качества связи"… утверждают, что из-за смены номера/тарифа вам срочно нужно внести изменения в банковское приложение, и для этого якобы требуется установить их "служебную" программу", - уточнили правоохранители.
Мошенники создают искусственную срочность и страх, что бездействие приведет к проблемам со связью или банковскими операциями.
"Под видом сотрудника банка… "требуется обновить банковское приложение", "проверить начисленные бонусы/кешбэк", "защитить счет от подозрительных операций"… просят установить "обновленную" или "специальную защитную" версию банковского приложения (Сбер.apk, ВТБ.apk, ЦБ.apk, Security.apk), чтобы "проверить бонусы" или "перевести деньги на безопасный счет", - отмечают полицейские.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
МВД предупредило о мошенниках, атакующих бизнес через Zoom и Word
27 июня, 09:24
В этом приеме аферисты играют на желании получить выгоду (бонусы) или на страхе потерять деньги.
В ведомстве уточнили, что злоумышленники продолжают выдавать себя сотрудниками госорганов (Госуслуги, ПФР, МФЦ, суды) и правоохранительных структур. Они используют авторитет, сильно давят на страх, создают панику и ощущение, что только их инструкция спасет деньги.
"Под видом знакомого или "коллеги"… "привет, посмотри эти фото/видео!", "Вам документ (приказ, договор)", "Тут важная информация о вас/вашем номере"… Используют любопытство или создают интригу ("важная информация о вас")", - заключили в ведомстве.
Человек работает на планшетном компьютере - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Эксперт рассказал, кто больше всего интересует мошенников
22 июня, 09:20
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала