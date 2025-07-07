https://ria.ru/20250707/moshenniki-2027590257.html

Россиянам рассказали, как мошенники заставляют скачивать вредоносное ПО

Россиянам рассказали, как мошенники заставляют скачивать вредоносное ПО - РИА Новости, 07.07.2025

Россиянам рассказали, как мошенники заставляют скачивать вредоносное ПО

Мошенники под видом оператора связи, правоохранительных органов или "коллег" заставляют россиян скачивать вредоносное ПО, предупреждает управление по... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:20:00+03:00

2025-07-07T09:20:00+03:00

2025-07-07T09:20:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019743951_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_cb4d6d78da96215159ae700847a82e0c.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мошенники под видом оператора связи, правоохранительных органов или "коллег" заставляют россиян скачивать вредоносное ПО, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Вредоносное программное обеспечение не появляется в устройстве из ниоткуда. Цель злоумышленников - обойти вашу осторожность и заставить добровольно установить вредоносный APK-файл на ваш Android-телефон", - говорится в сообщении. Один из самых распространенных методов - под видом оператора связи. "Предлог: "для пролонгации (продления) договора", "перехода на новый тариф 5G", "улучшения качества связи"… утверждают, что из-за смены номера/тарифа вам срочно нужно внести изменения в банковское приложение, и для этого якобы требуется установить их "служебную" программу", - уточнили правоохранители. Мошенники создают искусственную срочность и страх, что бездействие приведет к проблемам со связью или банковскими операциями. "Под видом сотрудника банка… "требуется обновить банковское приложение", "проверить начисленные бонусы/кешбэк", "защитить счет от подозрительных операций"… просят установить "обновленную" или "специальную защитную" версию банковского приложения (Сбер.apk, ВТБ.apk, ЦБ.apk, Security.apk), чтобы "проверить бонусы" или "перевести деньги на безопасный счет", - отмечают полицейские. В этом приеме аферисты играют на желании получить выгоду (бонусы) или на страхе потерять деньги. В ведомстве уточнили, что злоумышленники продолжают выдавать себя сотрудниками госорганов (Госуслуги, ПФР, МФЦ, суды) и правоохранительных структур. Они используют авторитет, сильно давят на страх, создают панику и ощущение, что только их инструкция спасет деньги. "Под видом знакомого или "коллеги"… "привет, посмотри эти фото/видео!", "Вам документ (приказ, договор)", "Тут важная информация о вас/вашем номере"… Используют любопытство или создают интригу ("важная информация о вас")", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250627/moshennik-2025724870.html

https://ria.ru/20250622/moshenniki-2024585563.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), центральный банк рф (цб рф)