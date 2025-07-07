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В Молдавии призвали восстановить контакты с СНГ и Россией - РИА Новости, 07.07.2025
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20:36 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/moldavija-2027773940.html
В Молдавии призвали восстановить контакты с СНГ и Россией
В Молдавии призвали восстановить контакты с СНГ и Россией - РИА Новости, 07.07.2025
В Молдавии призвали восстановить контакты с СНГ и Россией
Односторонняя внешняя политика партии "Действие и солидарность" привела к тому, что Молдавия утратила контакты со странами СНГ и Россией, сейчас их надо... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:36:00+03:00
2025-07-07T20:36:00+03:00
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КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Односторонняя внешняя политика партии "Действие и солидарность" привела к тому, что Молдавия утратила контакты со странами СНГ и Россией, сейчас их надо восстанавливать, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "Из-за одностороннего внешнеполитического курса ПДС мы потеряли контакты со странами СНГ, прежде всего с Российской Федерацией. Это ударило по нашим гражданам. Напомню, в России проживают и работают сотни тысяч молдаван. Мы должны восстановить дипломатические каналы, возобновить работу парламентской группы дружбы, вернуть межправительственные комиссии. Молдавия нуждается в партнёрстве, а не в конфронтации", - написал Боля в своем Telegram-канале. Он убежден, что нынешняя власть не может восстановить связи с Востоком, поскольку "управляется извне — из Брюсселя и Вашингтона". "Нам навязывают сценарий, аналогичный тому, который уже реализован на Украине. Я не хочу такой участи ни для своей страны, ни для будущих поколений. Молдавия не должна втягиваться в чужие конфликты и санкционные противостояния. Напротив, наша страна должна выстраивать взвешенную внешнюю политику, особенно в отношении восточных партнёров, с которыми нынешняя власть оборвала связи", - подчеркнул Боля. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027513677.html
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россия, молдавия, москва, василий боля, майя санду, дмитрий песков, снг, в мире
Россия, Молдавия, Москва, Василий Боля, Майя Санду, Дмитрий Песков, СНГ, В мире
В Молдавии призвали восстановить контакты с СНГ и Россией

Депутат Боля: Молдавия утратила контакты со странами СНГ и России

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Односторонняя внешняя политика партии "Действие и солидарность" привела к тому, что Молдавия утратила контакты со странами СНГ и Россией, сейчас их надо восстанавливать, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
"Из-за одностороннего внешнеполитического курса ПДС мы потеряли контакты со странами СНГ, прежде всего с Российской Федерацией. Это ударило по нашим гражданам. Напомню, в России проживают и работают сотни тысяч молдаван. Мы должны восстановить дипломатические каналы, возобновить работу парламентской группы дружбы, вернуть межправительственные комиссии. Молдавия нуждается в партнёрстве, а не в конфронтации", - написал Боля в своем Telegram-канале.
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Он убежден, что нынешняя власть не может восстановить связи с Востоком, поскольку "управляется извне — из Брюсселя и Вашингтона".
"Нам навязывают сценарий, аналогичный тому, который уже реализован на Украине. Я не хочу такой участи ни для своей страны, ни для будущих поколений. Молдавия не должна втягиваться в чужие конфликты и санкционные противостояния. Напротив, наша страна должна выстраивать взвешенную внешнюю политику, особенно в отношении восточных партнёров, с которыми нынешняя власть оборвала связи", - подчеркнул Боля.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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РоссияМолдавияМоскваВасилий БоляМайя СандуДмитрий ПесковСНГВ мире
 
 
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