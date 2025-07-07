https://ria.ru/20250707/moldavija-2027707374.html

Молдавия превращается в демографическую пустыню, заявил депутат

Молдавия превращается в демографическую пустыню, заявил депутат - РИА Новости, 07.07.2025

Молдавия превращается в демографическую пустыню, заявил депутат

Власти Молдавии своей политикой ухудшают и без того сложную демографическую ситуацию в стране, что создает угрозу ее исчезновения, заявил депутат парламента от... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:39:00+03:00

2025-07-07T16:39:00+03:00

2025-07-07T16:39:00+03:00

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КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Власти Молдавии своей политикой ухудшают и без того сложную демографическую ситуацию в стране, что создает угрозу ее исчезновения, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. "Республика Молдова превращается в серую геополитическую пустыню, живущую в ожидании войны или катастрофы. Даже в правительство другим этническим группам путь закрыт. Элита отгородилась, страна тонет. Если вектор сохранится, Молдавия исчезнет", - заявил Цырдя журналистам. По его словам, молодежь страны в отчаянии, она вынуждена покидать Молдавию из-за безработицы, в результате республика теряет тысячи человек ежегодно. "Мы теряем страну. Закрываются школы, вузы, исчезают города, количество новорожденных упало с 39 до 24 тысяч. Сельское хозяйство мертво, промышленность уничтожена. наука — формальность. Молодежь не может взять кредит, купить жилье, учиться. Банки зарабатывают миллиарды, а граждане нищают. Жилье — 1900 евро за "квадрат". Это не модернизация. Это демонтаж страны", - отметил депутат. Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть сёла, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.

https://ria.ru/20250704/shor-2027092250.html

https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020442312.html

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