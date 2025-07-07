Власти Молдавии развернули террор против оппозиции, заявил депутат
Депутат Фотеску: в Молдавии развернули политический террор против оппозиции
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 июл — РИА Новости. Власти Молдавии развернули накануне выборов настоящий политический террор против оппозиции, которая не может на территории страны провести съезд без угроз и репрессий, заявил депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
Съезд блока "Победа" прошел в Москве 6 июля на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса объявления ее приговора. На мероприятии лидер блока Илан Шор заявил, что политформирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, подаст заявку на неделе, а список блока возглавит Гуцул.
"Съезд блока "Победа" мы провели в Москве не по прихоти, а по необходимости, потому что в Молдове сегодня невозможно собрать оппозицию без угроз, слежки, шантажа и репрессий. Власть боится народа, боится альтернативы, боится правды. Поэтому и развернула против нас настоящий политический террор… Мы начинаем эту кампанию с Москвы, потому что здесь нас не могут разогнать автоматами и псевдосудом режима", - написал Фотеску в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что президент Молдавии Майя Санду не является государственным лидером. "Она — наемный менеджер чужих интересов, который сдал страну под внешнее управление. ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) превратила Молдову в экспериментальный полигон, где уничтожают всё: независимость, идентичность, экономику, свободу слова", - подчеркнул он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.