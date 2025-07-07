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Власти Молдавии развернули террор против оппозиции, заявил депутат - РИА Новости, 07.07.2025
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15:58 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/moldavija-2027695726.html
Власти Молдавии развернули террор против оппозиции, заявил депутат
Власти Молдавии развернули террор против оппозиции, заявил депутат - РИА Новости, 07.07.2025
Власти Молдавии развернули террор против оппозиции, заявил депутат
Власти Молдавии развернули накануне выборов настоящий политический террор против оппозиции, которая не может на территории страны провести съезд без угроз и... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:58:00+03:00
2025-07-07T15:58:00+03:00
молдавия
москва
гагаузия
евгения гуцул
илан шор
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
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КИШИНЕВ, 7 июл — РИА Новости. Власти Молдавии развернули накануне выборов настоящий политический террор против оппозиции, которая не может на территории страны провести съезд без угроз и репрессий, заявил депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. Съезд блока "Победа" прошел в Москве 6 июля на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса объявления ее приговора. На мероприятии лидер блока Илан Шор заявил, что политформирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, подаст заявку на неделе, а список блока возглавит Гуцул. "Съезд блока "Победа" мы провели в Москве не по прихоти, а по необходимости, потому что в Молдове сегодня невозможно собрать оппозицию без угроз, слежки, шантажа и репрессий. Власть боится народа, боится альтернативы, боится правды. Поэтому и развернула против нас настоящий политический террор… Мы начинаем эту кампанию с Москвы, потому что здесь нас не могут разогнать автоматами и псевдосудом режима", - написал Фотеску в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что президент Молдавии Майя Санду не является государственным лидером. "Она — наемный менеджер чужих интересов, который сдал страну под внешнее управление. ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) превратила Молдову в экспериментальный полигон, где уничтожают всё: независимость, идентичность, экономику, свободу слова", - подчеркнул он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250706/moskva-2027485069.html
https://ria.ru/20250706/shor-2027506980.html
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молдавия, москва, гагаузия, евгения гуцул, илан шор, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Молдавия, Москва, Гагаузия, Евгения Гуцул, Илан Шор, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
Власти Молдавии развернули террор против оппозиции, заявил депутат

Депутат Фотеску: в Молдавии развернули политический террор против оппозиции

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 июл — РИА Новости. Власти Молдавии развернули накануне выборов настоящий политический террор против оппозиции, которая не может на территории страны провести съезд без угроз и репрессий, заявил депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
Съезд блока "Победа" прошел в Москве 6 июля на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса объявления ее приговора. На мероприятии лидер блока Илан Шор заявил, что политформирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, подаст заявку на неделе, а список блока возглавит Гуцул.
Съезд молдавского оппозиционного блока Победа в Москве на фоне ареста главы Гагаузии - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
В Москве прошел съезд молдавского оппозиционного блока "Победа"
6 июля, 14:19
"Съезд блока "Победа" мы провели в Москве не по прихоти, а по необходимости, потому что в Молдове сегодня невозможно собрать оппозицию без угроз, слежки, шантажа и репрессий. Власть боится народа, боится альтернативы, боится правды. Поэтому и развернула против нас настоящий политический террор… Мы начинаем эту кампанию с Москвы, потому что здесь нас не могут разогнать автоматами и псевдосудом режима", - написал Фотеску в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что президент Молдавии Майя Санду не является государственным лидером. "Она — наемный менеджер чужих интересов, который сдал страну под внешнее управление. ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) превратила Молдову в экспериментальный полигон, где уничтожают всё: независимость, идентичность, экономику, свободу слова", - подчеркнул он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Шор: Гуцул возглавит список блока "Победа" на этой неделе
6 июля, 16:25
 
МолдавияМоскваГагаузияЕвгения ГуцулИлан ШорМайя СандуЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ мире
 
 
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