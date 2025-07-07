https://ria.ru/20250707/ministr-2027615078.html

Путин назначил Никитина и. о. министра транспорта

Путин назначил Никитина и. о. министра транспорта - РИА Новости, 07.07.2025

Путин назначил Никитина и. о. министра транспорта

Президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:02:00+03:00

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2025-07-07T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта, сообщила пресс-служба Кремля.Путин провел рабочую встречу с Никитиным и отметил, что готов поддержать назначение его министром при положительном решении парламента. Он назвал транспорт одной из важнейших отраслей."Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере", — сказал Путин.Президент добавил, что премьер Михаил Мишустин высоко оценивает деловые и личные качества Никитина, результаты его работы. Со своей стороны врио министра пообещал сделать все необходимое для развития отрасли."Мы — самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономике, нашим людям", — подчеркнул он.Что известно о Никитине

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Рабочая встреча Путина с Андреем Никитиным Рабочая встреча Путина с Андреем Никитиным 2025-07-07T11:02 true PT1M43S

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