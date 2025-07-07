Путин назначил Никитина и. о. министра транспорта
Путин назначил Андрея Никитина и. о. министра транспорта
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта, сообщила пресс-служба Кремля.
В понедельник от должности главы Минтранса освободили Романа Старовойта.
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент Владимир Путин и Андрей Никитин во время встречи
© Фото : Администрация Президента России
Президент Владимир Путин и Андрей Никитин во время встречи
Путин провел рабочую встречу с Никитиным и отметил, что готов поддержать назначение его министром при положительном решении парламента. Он назвал транспорт одной из важнейших отраслей.
"Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере", — сказал Путин.
Президент добавил, что премьер Михаил Мишустин высоко оценивает деловые и личные качества Никитина, результаты его работы. Со своей стороны врио министра пообещал сделать все необходимое для развития отрасли.
"Мы — самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономике, нашим людям", — подчеркнул он.
Что известно о Никитине
- Родился в Москве в 1979-м, окончил Государственный университет управления.
- Имеет ученую степень доктора экономических наук.
- В 2000-2010-х годах работал на различных, в том числе руководящих, должностях в коммерческих организациях.
- С 2011 по 2017-й — гендиректор Агентства стратегических инициатив.
- С февраля 2017 по февраль 2025-го — губернатор Новгородской области.
- Затем был назначен на должность замминистра транспорта.
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