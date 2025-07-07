https://ria.ru/20250707/metro-2027632438.html

На зеленой линии московского метро временно увеличили интервалы движения

На зеленой линии московского метро временно увеличили интервалы движения - РИА Новости, 07.07.2025

На зеленой линии московского метро временно увеличили интервалы движения

Интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки состава, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:18:00+03:00

2025-07-07T12:18:00+03:00

2025-07-07T12:19:00+03:00

москва

общество

московский метрополитен

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки состава, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в сообщении.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество, московский метрополитен