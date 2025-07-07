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На зеленой линии московского метро временно увеличили интервалы движения - РИА Новости, 07.07.2025
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12:18 07.07.2025 (обновлено: 12:19 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/metro-2027632438.html
На зеленой линии московского метро временно увеличили интервалы движения
На зеленой линии московского метро временно увеличили интервалы движения - РИА Новости, 07.07.2025
На зеленой линии московского метро временно увеличили интервалы движения
Интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки состава, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.07.2025
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2025-07-07T12:19:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки состава, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в сообщении.
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москва, общество, московский метрополитен
Москва, Общество, Московский метрополитен
На зеленой линии московского метро временно увеличили интервалы движения

На южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы увеличили интервалы движения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Метрополитен
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки состава, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в сообщении.
 
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