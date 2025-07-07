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На зеленой линии московского метро временно увеличили интервалы движения
На зеленой линии московского метро временно увеличили интервалы движения - РИА Новости, 07.07.2025
На зеленой линии московского метро временно увеличили интервалы движения
Интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки состава, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:18:00+03:00
2025-07-07T12:18:00+03:00
2025-07-07T12:19:00+03:00
москва
общество
московский метрополитен
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки состава, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, московский метрополитен
Москва, Общество, Московский метрополитен
На зеленой линии московского метро временно увеличили интервалы движения
На южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы увеличили интервалы движения