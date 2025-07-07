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Жители Москвы пожаловались на сбои в работе мессенджеров

Жители Москвы пожаловались на сбои в работе мессенджеров - РИА Новости, 07.07.2025

Жители Москвы пожаловались на сбои в работе мессенджеров

Москвичи жалуются на сбои в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) через мобильный интернет, у... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:40:00+03:00

2025-07-07T12:40:00+03:00

2025-07-07T12:53:00+03:00

общество

технологии

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвичи жалуются на сбои в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) через мобильный интернет, у Telegram - более 2 тысяч жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.В свою очередь на работу WhatsApp жалоб меньше - около 400, однако их число продолжает расти. При входе в мессенджеры идет долгая загрузка, при этом чаты с сообщениями не обновляются и не прогружаются, передает корреспондент РИА Новости.Больше всего жалоб на работу поступает от жителей Москвы и Подмосковья. В топ-5 вошли Тверская и Нижегородская области, а также Санкт-Петербург.Пользователи сообщают о сбоях в мобильных приложениях и проблемах с оповещениями. При этом чаще всего о сбое сообщают пользователи Android.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250704/sboy-2027183129.html

москва

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общество, технологии, москва, московская область (подмосковье)