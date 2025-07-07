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Жители Москвы пожаловались на сбои в работе мессенджеров - РИА Новости, 07.07.2025
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12:40 07.07.2025 (обновлено: 12:53 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/messendzher-2027637886.html
Жители Москвы пожаловались на сбои в работе мессенджеров
Жители Москвы пожаловались на сбои в работе мессенджеров - РИА Новости, 07.07.2025
Жители Москвы пожаловались на сбои в работе мессенджеров
Москвичи жалуются на сбои в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) через мобильный интернет, у... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:40:00+03:00
2025-07-07T12:53:00+03:00
общество
технологии
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвичи жалуются на сбои в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) через мобильный интернет, у Telegram - более 2 тысяч жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.В свою очередь на работу WhatsApp жалоб меньше - около 400, однако их число продолжает расти. При входе в мессенджеры идет долгая загрузка, при этом чаты с сообщениями не обновляются и не прогружаются, передает корреспондент РИА Новости.Больше всего жалоб на работу поступает от жителей Москвы и Подмосковья. В топ-5 вошли Тверская и Нижегородская области, а также Санкт-Петербург.Пользователи сообщают о сбоях в мобильных приложениях и проблемах с оповещениями. При этом чаще всего о сбое сообщают пользователи Android.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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москва
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Новости
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общество, технологии, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье)
Жители Москвы пожаловались на сбои в работе мессенджеров

В Москве пожаловались на сбои в работе мессенджеров на мобильном интернете

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвичи жалуются на сбои в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) через мобильный интернет, у Telegram - более 2 тысяч жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
В свою очередь на работу WhatsApp жалоб меньше - около 400, однако их число продолжает расти. При входе в мессенджеры идет долгая загрузка, при этом чаты с сообщениями не обновляются и не прогружаются, передает корреспондент РИА Новости.
Больше всего жалоб на работу поступает от жителей Москвы и Подмосковья. В топ-5 вошли Тверская и Нижегородская области, а также Санкт-Петербург.
Пользователи сообщают о сбоях в мобильных приложениях и проблемах с оповещениями. При этом чаще всего о сбое сообщают пользователи Android.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В работе сервера по отслеживанию сбоев произошел сбой
4 июля, 14:28
 
ОбществоТехнологииМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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