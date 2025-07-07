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Пять автомобилей провалились в воронку в Гвадалахаре
Пять автомобилей провалились в воронку в Гвадалахаре - РИА Новости, 07.07.2025
Пять автомобилей провалились в воронку в Гвадалахаре
Пять транспортных средств, включая три легковых автомобиля, пассажирский автобус и большегруз, упали в провал, образовавшийся на границе мексиканских городов... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T02:26:00+03:00
2025-07-07T02:26:00+03:00
2025-07-07T02:26:00+03:00
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МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Пять транспортных средств, включая три легковых автомобиля, пассажирский автобус и большегруз, упали в провал, образовавшийся на границе мексиканских городов Гвадалахара и Тонала, сообщил телеканал Azteca. "Три автомобиля, автобус и фура провалились в яму, образовавшуюся на стыке муниципалитетов. Работы по ремонту уже начались, причиной инцидента называют сильные дожди", - сообщил телеканал со ссылкой на муниципальные службы Гвадалахары. По информации СМИ, по счастливой случайности никто не пострадал. Местное управление по водоснабжению и канализации SIAPA приступило к восстановительным работам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гвадалахара, мексика, в мире
Гвадалахара, Мексика, В мире
Пять автомобилей провалились в воронку в Гвадалахаре
На границе Мексики и Тонала пять автомобилей упали в огромную воронку