Рейтинг@Mail.ru
Пять автомобилей провалились в воронку в Гвадалахаре - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/meksika-2027565052.html
Пять автомобилей провалились в воронку в Гвадалахаре
Пять автомобилей провалились в воронку в Гвадалахаре - РИА Новости, 07.07.2025
Пять автомобилей провалились в воронку в Гвадалахаре
Пять транспортных средств, включая три легковых автомобиля, пассажирский автобус и большегруз, упали в провал, образовавшийся на границе мексиканских городов... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T02:26:00+03:00
2025-07-07T02:26:00+03:00
гвадалахара
мексика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92788/89/927888948_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_9d80a8f27967f1484341b50960f5654d.jpg
МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Пять транспортных средств, включая три легковых автомобиля, пассажирский автобус и большегруз, упали в провал, образовавшийся на границе мексиканских городов Гвадалахара и Тонала, сообщил телеканал Azteca. "Три автомобиля, автобус и фура провалились в яму, образовавшуюся на стыке муниципалитетов. Работы по ремонту уже начались, причиной инцидента называют сильные дожди", - сообщил телеканал со ссылкой на муниципальные службы Гвадалахары. По информации СМИ, по счастливой случайности никто не пострадал. Местное управление по водоснабжению и канализации SIAPA приступило к восстановительным работам.
https://ria.ru/20250630/meksika-2026191008.html
https://ria.ru/20250120/meksika-1994599877.html
гвадалахара
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92788/89/927888948_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_7ed9c70815bfa4f92d8e09341a35e02d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гвадалахара, мексика, в мире
Гвадалахара, Мексика, В мире
Пять автомобилей провалились в воронку в Гвадалахаре

На границе Мексики и Тонала пять автомобилей упали в огромную воронку

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Мексики
Полиция Мексики - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Мексики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Пять транспортных средств, включая три легковых автомобиля, пассажирский автобус и большегруз, упали в провал, образовавшийся на границе мексиканских городов Гвадалахара и Тонала, сообщил телеканал Azteca.
"Три автомобиля, автобус и фура провалились в яму, образовавшуюся на стыке муниципалитетов. Работы по ремонту уже начались, причиной инцидента называют сильные дожди", - сообщил телеканал со ссылкой на муниципальные службы Гвадалахары.
Полицейский спецназ Мексики - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В заброшенном крематории в Мексике нашли останки 381 человека
30 июня, 02:59
По информации СМИ, по счастливой случайности никто не пострадал.
Местное управление по водоснабжению и канализации SIAPA приступило к восстановительным работам.
Закрытие туннеля, соединяющего Сьюдад-Хуарес с городом Эль-Пасо в американском штате Техас - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Тайный туннель на границе США и Мексики засыпят
20 января, 13:15
 
ГвадалахараМексикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала