https://ria.ru/20250707/meksika-2027565052.html

Пять автомобилей провалились в воронку в Гвадалахаре

Пять автомобилей провалились в воронку в Гвадалахаре - РИА Новости, 07.07.2025

Пять автомобилей провалились в воронку в Гвадалахаре

Пять транспортных средств, включая три легковых автомобиля, пассажирский автобус и большегруз, упали в провал, образовавшийся на границе мексиканских городов... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T02:26:00+03:00

2025-07-07T02:26:00+03:00

2025-07-07T02:26:00+03:00

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МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Пять транспортных средств, включая три легковых автомобиля, пассажирский автобус и большегруз, упали в провал, образовавшийся на границе мексиканских городов Гвадалахара и Тонала, сообщил телеканал Azteca. "Три автомобиля, автобус и фура провалились в яму, образовавшуюся на стыке муниципалитетов. Работы по ремонту уже начались, причиной инцидента называют сильные дожди", - сообщил телеканал со ссылкой на муниципальные службы Гвадалахары. По информации СМИ, по счастливой случайности никто не пострадал. Местное управление по водоснабжению и канализации SIAPA приступило к восстановительным работам.

https://ria.ru/20250630/meksika-2026191008.html

https://ria.ru/20250120/meksika-1994599877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гвадалахара, мексика, в мире