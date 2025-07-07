https://ria.ru/20250707/medvedev-2027792056.html

Медведев ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС

Медведев ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025

Медведев ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС, заявил, что... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T23:39:00+03:00

2025-07-07T23:39:00+03:00

2025-07-07T23:39:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС, заявил, что объединение набирает авторитет. "БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что для любой страны, поддерживающей политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные пошлины. Итак, мы все делаем правильно!" - написал Медведев в социальной сети X на английском языке. Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет. В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что Вашингтон "выстрелит себе в ногу", если решит ввести такие пошлины.

https://ria.ru/20250707/briks-2027782959.html

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россия, сша, бразилия, дональд трамп, дмитрий медведев, луис инасиу лула да силва, брикс, в мире