Рейтинг@Mail.ru
Медведев ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/medvedev-2027792056.html
Медведев ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС
Медведев ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
Медведев ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС, заявил, что... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:39:00+03:00
2025-07-07T23:39:00+03:00
россия
сша
бразилия
дональд трамп
дмитрий медведев
луис инасиу лула да силва
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС, заявил, что объединение набирает авторитет. "БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что для любой страны, поддерживающей политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные пошлины. Итак, мы все делаем правильно!" - написал Медведев в социальной сети X на английском языке. Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет. В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что Вашингтон "выстрелит себе в ногу", если решит ввести такие пошлины.
https://ria.ru/20250707/briks-2027782959.html
россия
сша
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, бразилия, дональд трамп, дмитрий медведев, луис инасиу лула да силва, брикс, в мире
Россия, США, Бразилия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, В мире
Медведев ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС

Медведев: БРИКС набирает авторитет, несмотря на угрозы Трампа ввести пошлины

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС, заявил, что объединение набирает авторитет.
"БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что для любой страны, поддерживающей политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные пошлины. Итак, мы все делаем правильно!" - написал Медведев в социальной сети X на английском языке.
Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет. В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что Вашингтон "выстрелит себе в ногу", если решит ввести такие пошлины.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Ответ президента Бразилии Трампу вызвал аплодисменты на саммите БРИКС
Вчера, 21:33
 
РоссияСШАБразилияДональд ТрампДмитрий МедведевЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала