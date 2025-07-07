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Отец Маска рассказал, что хотел бы посетить Донецк - РИА Новости, 07.07.2025
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22:03 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/mask-2027785211.html
Отец Маска рассказал, что хотел бы посетить Донецк
Отец Маска рассказал, что хотел бы посетить Донецк - РИА Новости, 07.07.2025
Отец Маска рассказал, что хотел бы посетить Донецк
Инженер, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео, что хотел бы посмотреть на новые... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T22:03:00+03:00
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россия
донецк
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запорожская область
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Инженер, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео, что хотел бы посмотреть на новые регионы России, в том числе в перспективе посетить Донецк. "Я был на встрече, где выступал господин Лавров (министр иностранных дел России, Сергей - ред.), и он сказал, что люди на западной Украине говорят о них (жителях востока Украины - ред.) как о "существах", которых необходимо истребить. Мне не понравилось это... Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией, а эти искусственные границы, которые были нарисованы, ни к чему", - сказал Маск. Отец Маска посещал Москву в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050".
https://ria.ru/20250614/mask-2022755351.html
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россия, донецк, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
Отец Маска рассказал, что хотел бы посетить Донецк

Отец Маска Эррол рассказал, что хотел бы посетить Донецк и новые регионы России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска Эррол
Отец Илона Маска Эррол - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Отец Илона Маска Эррол. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Инженер, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео, что хотел бы посмотреть на новые регионы России, в том числе в перспективе посетить Донецк.
"Я был на встрече, где выступал господин Лавров (министр иностранных дел России, Сергей - ред.), и он сказал, что люди на западной Украине говорят о них (жителях востока Украины - ред.) как о "существах", которых необходимо истребить. Мне не понравилось это... Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией, а эти искусственные границы, которые были нарисованы, ни к чему", - сказал Маск.
Отец Маска посещал Москву в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050".
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск Форуме будущего 2050 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Запад пытается делать страшилку из России, заявил отец Маска
14 июня, 07:18
 
РоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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