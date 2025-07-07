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Отец Маска рассказал, что хотел бы посетить Донецк

Отец Маска рассказал, что хотел бы посетить Донецк - РИА Новости, 07.07.2025

Отец Маска рассказал, что хотел бы посетить Донецк

Инженер, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео, что хотел бы посмотреть на новые... РИА Новости, 07.07.2025

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Инженер, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео, что хотел бы посмотреть на новые регионы России, в том числе в перспективе посетить Донецк. "Я был на встрече, где выступал господин Лавров (министр иностранных дел России, Сергей - ред.), и он сказал, что люди на западной Украине говорят о них (жителях востока Украины - ред.) как о "существах", которых необходимо истребить. Мне не понравилось это... Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией, а эти искусственные границы, которые были нарисованы, ни к чему", - сказал Маск. Отец Маска посещал Москву в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050".

https://ria.ru/20250614/mask-2022755351.html

россия

донецк

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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