Маск заявил, что его партия сосредоточится на выборах в сенат
Маск допустил, что его партия "Америка" может поддержать кандидата в президенты
© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск сообщил в соцсети X, что не исключает того, что его партия "Америка" может выступить в поддержку какого-либо кандидата на президентских выборах в 2028 году.
В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, на следующий день он официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
"Поддержка кандидата в президенты не исключена, однако фокус в ближайшие 12 месяцев будет на (выборах в - ред.) палату представителей и сенат", - написал Маск.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
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