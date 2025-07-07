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Лавров призвал МАГАТЭ не политизировать ситуацию вокруг ИЯП - РИА Новости, 07.07.2025
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18:36 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/magate-2027750320.html
Лавров призвал МАГАТЭ не политизировать ситуацию вокруг ИЯП
Лавров призвал МАГАТЭ не политизировать ситуацию вокруг ИЯП - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров призвал МАГАТЭ не политизировать ситуацию вокруг ИЯП
МАГАТЭ должно предоставить гарантии Ирану, что не будет в дальнейшем пытаться политизировать ситуацию вокруг иранской ядерной программы, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:36:00+03:00
2025-07-07T18:36:00+03:00
в мире
иран
россия
сергей лавров
магатэ
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. МАГАТЭ должно предоставить гарантии Ирану, что не будет в дальнейшем пытаться политизировать ситуацию вокруг иранской ядерной программы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас мы уверены, что секретариат должен предоставить какие-то гарантии, что впредь будет самым строжайшим образом руководствоваться теми полномочиями, которыми он наделен, и не пытаться вбрасывать какие-то сюжеты, используемые впоследствии для политизации, продвижения односторонних интересов кого-то из членов", - сказал Лавров журналистам. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф 26 июня заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он отметил, что до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов ИРИ, продолжать сотрудничество с агентством не представляется возможным.
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в мире, иран, россия, сергей лавров, магатэ
В мире, Иран, Россия, Сергей Лавров, МАГАТЭ
Лавров призвал МАГАТЭ не политизировать ситуацию вокруг ИЯП

Лавров: МАГАТЭ должно гарантировать Ирану, что не будет политизировать ситуацию

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. МАГАТЭ должно предоставить гарантии Ирану, что не будет в дальнейшем пытаться политизировать ситуацию вокруг иранской ядерной программы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас мы уверены, что секретариат должен предоставить какие-то гарантии, что впредь будет самым строжайшим образом руководствоваться теми полномочиями, которыми он наделен, и не пытаться вбрасывать какие-то сюжеты, используемые впоследствии для политизации, продвижения односторонних интересов кого-то из членов", - сказал Лавров журналистам.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф 26 июня заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он отметил, что до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов ИРИ, продолжать сотрудничество с агентством не представляется возможным.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Лавров призвал МАГАТЭ взять ответственность за оценки по Ирану
Вчера, 18:23
 
В миреИранРоссияСергей ЛавровМАГАТЭ
 
 
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