https://ria.ru/20250707/magate-2027750320.html

Лавров призвал МАГАТЭ не политизировать ситуацию вокруг ИЯП

Лавров призвал МАГАТЭ не политизировать ситуацию вокруг ИЯП - РИА Новости, 07.07.2025

Лавров призвал МАГАТЭ не политизировать ситуацию вокруг ИЯП

МАГАТЭ должно предоставить гарантии Ирану, что не будет в дальнейшем пытаться политизировать ситуацию вокруг иранской ядерной программы, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:36:00+03:00

2025-07-07T18:36:00+03:00

2025-07-07T18:36:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. МАГАТЭ должно предоставить гарантии Ирану, что не будет в дальнейшем пытаться политизировать ситуацию вокруг иранской ядерной программы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас мы уверены, что секретариат должен предоставить какие-то гарантии, что впредь будет самым строжайшим образом руководствоваться теми полномочиями, которыми он наделен, и не пытаться вбрасывать какие-то сюжеты, используемые впоследствии для политизации, продвижения односторонних интересов кого-то из членов", - сказал Лавров журналистам. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф 26 июня заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он отметил, что до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов ИРИ, продолжать сотрудничество с агентством не представляется возможным.

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в мире, иран, россия, сергей лавров, магатэ