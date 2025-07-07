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Теракты в Лондоне 7 июля 2005 года

Теракты в Лондоне 7 июля 2005 года - РИА Новости, 07.07.2025

Теракты в Лондоне 7 июля 2005 года

7 июля 2005 года в Лондоне в метрополитене на перегонах между станциями "Олдгейт" и "Ливерпуль-стрит" (Aldgate и Liverpool Street), "Кингз-Кросс" и... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T01:48:00+03:00

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2025-07-07T01:48:00+03:00

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7 июля 2005 года в Лондоне в метрополитене на перегонах между станциями "Олдгейт" и "Ливерпуль-стрит" (Aldgate и Liverpool Street), "Кингз-Кросс" и "Рассел-сквер" (King’s Cross и Russell Square) и близ станции "Эдвейр-Роуд" (Edware Road) в вагонах трех поездов почти одновременно сработали взрывные устройства. Спустя непродолжительное время на площади "Тависток-сквер" (Tavistock Square) в салоне двухэтажного пассажирского автобуса сработало еще одно взрывное устройство. Взрывные устройства были приведены в действие террористами-смертниками. Погибли 56 человек, включая четырех террористов, ранения получили более 700 человек.Террористы были идентифицированы как Мохаммед Садик Хан (30 лет), Хасиб Хуссейн (18 лет), Шехзад Танвир (22 года) и Джермен Линдсей (19 лет). Все, кроме Джермена Линдсея, были гражданами Великобритании пакистанского происхождения, родившимися и выросшими в Великобритании и на момент взрывов проживавшими в Западном Йоркшире. Линдсей был гражданином Великобритании индийского происхождения, он родился на Ямайке и проживал до атаки в Эйлсбери.Как удалось установить, утром в день атаки трое террористов взяли автомобиль напрокат и отправились из Лидса в Лутон, где их ждал четвертый сообщник. По данным полиции, именно в Лутоне злоумышленники получили рюкзаки со взрывчаткой. Затем они сели в электричку, направлявшуюся в столицу, которая уже в 8.20 доставила их на центральную лондонскую станцию "Кингз-Кросс". Здесь злоумышленники разделились, сев в поезда восточного и западного направлений на "Кольцевой" линии и в поезд южного направления на линии "Пикадилли". Двадцать минут спустя одновременные взрывы прогремели в поездах на "Рассел-сквер" (погибло 26 и ранено более 340 человек), "Олдгейте" (погибло семь и ранено более 170 человек) и "Эдвейр-Роуд" (погибло шесть и ранено более 160 человек). Затем четвертый террорист вышел из метро и в конечном итоге сел в переполненный автобус, направлявшийся в Хакни. Он взорвал свое устройство на площади "Тависток-сквер", в результате чего погибли 13 человек и более 100 получили ранения. По информации главы МВД Соединенного Королевства Джона Рида, трое из четверых террористов посещали Пакистан в 2003-2005 годах. Мохаммед Садик Хан выезжал туда в конце 2003 года, а Шехзад Танвир и Хасиб Хуссейн – в ноябре 2004 года – феврале 2005 года.Глава МВД Соединенного Королевства Джон Рид заявил, что в Пакистане злоумышленники встречались с представителями "Аль-Каиды"*, однако подробности этих контактов остались неизвестными.По версии следствия, теракты были подготовлены самими смертниками весной 2005 года; бомбы были собраны в одном из домов в Лидсе, и все необходимое финансирование – порядка восьми тысяч фунтов стерлингов – производилось из собственных средств.В апреле 2007 года Королевская прокурорская служба предъявила обвинения в содействии в подготовке терактов троим жителям Великобритании – Мохаммеду Шакилу, Садиру Салиму и Вахиду Али. По данным обвинителя Королевской прокурорской службы, действия Шакила, Салима и Али с 1 ноября 2004 года по 29 июня 2005 года дали возможность четверым террористам-самоубийцам осуществить взрывы в метро и автобусе. Все трое обвиняемых проживали в районе города Лидс на севере Англии. Оттуда же были большинство террористов-смертников.Вахида Али и Мохаммеда Шакила задержали днем 22 марта 2007 года в аэропорту города Манчестер, откуда они намеревались улететь в Пакистан. Садир Салим был арестован немного позднее в городе Лидс.По данным обвинения, Шакил, Салим и Али в декабре 2004 года отправились из Лидса в Лондон вместе с Хасибом Хуссейном, который в июле 2005 года взорвал себя в британской столице. Прокуратура была убеждена, что четверо злоумышленников выбирали тогда места для будущих терактов. В качестве возможных мест для осуществления терактов они рассматривали колесо обозрения "Лондонский глаз", лондонский Аквариум и Музей естественной истории.Задержанные настаивали на том, что поездка была прогулкой для осмотра достопримечательностей и не имела никакого отношения к атакам.Летом 2008 года жюри присяжных не смогло вынести вердикт по данному делу и было распущено.По итогам нового рассмотрения дела 28 апреля 2009 года обвиняемые были оправданы по обвинению в подготовке терактов. Между тем, двое из троих обвиняемых – 25-летний Али и 32-летний Шакил – были признаны виновными по второму обвинению. Британский суд приговорил их к семи годам тюремного заключения за намерение пройти подготовку в террористическом лагере в Пакистане.*Запрещенная в России террористическая организация.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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в мире, справки, лидс, великобритания, пакистан, садик хан, аквариум, терроризм, аль-каида