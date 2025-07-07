https://ria.ru/20250707/liksutov-2027543797.html

Ликсутов: Москва представила мультимедийный стенд на выставке "Иннопром"

Ликсутов: Москва представила мультимедийный стенд на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 07.07.2025

Ликсутов: Москва представила мультимедийный стенд на выставке "Иннопром"

Москва представила передовые технологии и разработки в ключевых отраслях на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщил заместитель мэра столицы... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T08:13:00+03:00

2025-07-07T08:13:00+03:00

2025-07-07T08:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

москва

анатолий гарбузов

твой бизнес – новости

иннопром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027543190_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9014986ab9fc9f0e6c9b93fbf9ce5cd9.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Москва представила передовые технологии и разработки в ключевых отраслях на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, среди экспонатов мультимедийного стенда – роботизированный лазер по маркировке, космические спутники, отечественные микросхемы, столичный лифт и плазменный двигатель для космических аппаратов.Ключевой темой стенда стал кластерный потенциал Москвы. Так, экспозиция столицы знакомит посетителей выставки с предприятиями машиностроения, радиоэлектроники, фотоники, микроэлектроники, ракетно-космической промышленности, а также медицины и отрасли электромобилестроения."По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина продолжаем наращивать научно-промышленный потенциал города в критически важных отраслях промпроизводства. В этом году мы презентуем на выставке "Иннопром" прорывные достижения столичной индустрии: платы и микрочипы, роботизированные и электрозарядные комплексы, умные протезы", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиций и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра добавил, что Москва в этом году презентует 49 разработок от 29 столичных компаний.Например, на стенде Москвы можно увидеть интерактивные кубы, инсталляция с 3D Naked-Eye эффектом. Там представлена зона проведения мультимедийного шоу с эффектом 5D. Также имеется зона экспозиции Магаданской области, с которой в 2025 году был принят план реализации совместной программы по развитию промышленного потенциала области."Мы создали интерактивный стенд, где через 3D-экраны и мультимедийные шоу каждый посетитель может погрузиться в мир современной московской промышленности. В рамках нашей экспозиции посетители становятся не просто наблюдателями, а активными участниками технологического прогресса", – заявил, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Министр добавил, что посетители интерактивного стенда Москвы могут своими глазами увидеть, как передовые разработки городских предприятий сегодня меняют индустриальный облик российской столицы.Международная промышленная выставка "Иннопром" – это ключевая ежегодная отраслевая выставка Российской Федерации. В этом году она проходит в 15 раз. Ее главной темой станет достижение технологического лидерства и обеспечение индустриального прорыва.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим ликсутов , москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, иннопром