https://ria.ru/20250707/lenoblast-2027625830.html

В Ленинградской области усилили меры безопасности из-за угрозы БПЛА

В Ленинградской области усилили меры безопасности из-за угрозы БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025

В Ленинградской области усилили меры безопасности из-за угрозы БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об усилении мер безопасности в регионе из-за угрозы БПЛА, в том числе поручил обеспечить дежурство... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:52:00+03:00

2025-07-07T11:52:00+03:00

2025-07-07T11:52:00+03:00

ленинградская область

александр дрозденко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об усилении мер безопасности в регионе из-за угрозы БПЛА, в том числе поручил обеспечить дежурство машин с мобильными системами РЭБ вблизи мест проведения массовых мероприятий, сообщила пресс-служба областного правительства. "На аппаратном совещании в областном правительстве Александр Дрозденко рассказал об усилении мер безопасности в Ленобласти из-за угрозы БПЛА… Губернатор поручил обеспечить дежурство машин с мобильными системами РЭБ вблизи мест проведения массовых мероприятий, которые проводит регион", - говорится в сообщении. Там же добавляется, что также будет организован досмотр автомобилей, въезжающих во внутренние дворы и стоянки органов власти, управлений и правительственных зданий региона. Отмечается, что сигнал воздушной опасности через смс-оповещение будет вводиться тогда, когда есть угроза непосредственно для территории Ленобласти. Понижение с 4G до 2G будет на тех территориях, где возможен пролет беспилотных летательных аппаратов, а не по всей территории региона, отметили в пресс-службе. По её данным, "главам районов, руководителям профильных комитетов, а также Росгвардии, МЧС и других надзорных структур" рекомендовано актуализировать паспорта безопасности по всем социально значимым и инфраструктурным объектам.

https://ria.ru/20250706/bespilotniki-2027490680.html

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)